L'Agrupació Sardanista de Súria estrena un gegantó en homenatge a Miquel Caelles, mort en un accident de trànsit: "És una forma bonica de recordar-lo"
La colla ha creat una parella de gegantons, el Miquel i la Maria, que van ballar per primera vegada ahir durant la Passada Caramellaire
Caelles, exregidor, professor i activista cultural, va morir el passat 14 de novembre en un accident de trànsit a la C-55
Súria va donar el tret de sortida a les Caramelles dijous a la tarda amb l’acte d’entrega de la cinta commemorativa a les colles participants, seguit de la tradicional Passada Caramellaire. La jornada va tenir com a moment més destacat l’estrena dels dos gegantons de l’Agrupació Sardanista de Súria. Un d’ells ret homenatge al membre històric de l’entitat Miquel Caelles, mort en un accident de trànsit el passat 14 de novembre a la C-55. El surienc estava estretament vinculat al municipi bagenc, tant per la seva tasca com a regidor durant tres mandats com per la seva implicació en la vida social i cultural del poble. També es va presentar el Ball del Miquel i la Maria, nom que reben les dues figures.
Tal com ha explicat a Regió7 Ferran Caelles, fill del difunt i membre de l’Agrupació Sardanista de Súria, el projecte dels gegantons ja estava en marxa abans de l’accident del seu pare, un fet que va colpir profundament l’entitat. Arran del succés, van tenir clar que el gegantó masculí havia de portar el nom de Miquel en homenatge a Caelles, «tot i que la figura no està inspirada en la seva imatge». Pel que fa a la geganta, rep el nom de Maria «en honor a totes les ‘Maries’ que han passat per l’Agrupació Sardanista de Súria i de qui tothom guarda un bon record».
La parella va ballar per primera vegada durant la cercavila de dijous. Després de l’acte d’entrega de la cinta commemorativa, que va tenir lloc a les set de la tarda davant de la Casa de la Vila, es va iniciar la Passada Caramellaire, amb l’acompanyament de les orquestres i els músics de cada grup. El recorregut va anar des de la Casa de la Vila fins a la plaça de Sant Joan, passant pels carrers engalanats de cada colla; en el cas de l’Agrupació Sardanista, pel carrer Magí Fàbrega.
L’estrena dels gegantons amb el Ball del Miquel i la Maria, va anar acompanyada de la melodia del Roc, interpretada pel grup de gralles Les Antines, que va sonar en format enregistrat perquè les músiques no hi van poder ser presents. La coreografia, obra de Roc Tàpia, està basada en la sardana Miquel, sardanista i bastoner, de Xavier Ventosa, que, tal com explica Ferran Caelles, «la meva mare va regalar al meu pare pel seu 50è aniversari». La peça original s’inspira en El Parat, un ball històric dels Bastoners de Súria.
Durant la tarda també es va fer la galejada, a càrrec dels Trabucaires del Tro Gros. La jornada es va cloure amb la ballada del Ball Comú a la plaça de Sant Joan i, tot seguit, va començar l’SPOK —el Sopar Poc Oficial de ‘Karamelles’— al pavelló municipal Josep Fàbrega i Tort.
Tal com detalla Dolors Solé, presidenta de l’Agrupació Sardanista de Súria, la idea de crear els gegantons va sorgir durant la passada Pasqua, ja que la resta de colles de Caramelles disposen d’elements d’imatgeria festiva catalana. El projecte també es va impulsar pensant en la Festa Major, concretament en la Trapellada, «per portar algun element propi».
Bastoners i ballet
Les dues figures, creades pel constructor puig-regenc Aleix Montañà, presenten tres expressions facials aleatòries —és a dir, no s’inspiren en cap persona concreta— i fan aproximadament 2,50 metres d’alçada. El gegantó Miquel vesteix com un bastoner de Súria, mentre que la Maria llueix la indumentària pròpia de les dansaires del ballet. La confecció del vestuari ha anat a càrrec de l’àvia i la mare de Ferran Caelles, Maria i Maria Josep, respectivament, amb el suport d’Ester Pons, que acumula dues dècades d’experiència en la creació d’indumentària gegantera arreu del territori.
La mort de Caelles —exregidor, professor i una de les ànimes de l’Agrupació Sardanista i dels Bastoners— va deixar un gran buit al municipi. L’estrena d’un gegantó en honor seu és, per al seu fill Ferran Caelles, «una manera de veure la imatge del meu pare a l’Agrupació, una entitat que sempre havia representat de la millor manera que va saber». Per a la família és també una «forma bonica de recordar-lo».
