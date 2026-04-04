El Consell dels Infants del Bages participa en una jornada per combatre la desinformació
Regió7
Manresa
Els consellers i conselleres del Consell d’Infants del Bages van participar, dimarts passat, en el segon plenari del curs, una trobada que va reunir infants de diversos municipis de la comarca a Sant Fruitós de Bages. La temàtica central d’aquesta edició va girar entorn sobre com treballar per combatre la desinformació que ofereixen les xarxes socials i els mitjans digitals.
A través de jocs i dinàmiques participatives, els infants van reflexionar i aprendre a identificar la diferència entre informacions falses i notícies reals, fomentant així l’esperit crític i l’educació mediàtica.
