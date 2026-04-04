“Les cares dels caramellaires brillaven”: Les caramelles de Callús no perden l'essència

El bon temps ha acompanyat la primera jornada de cantada de caramelles

Més de 100 infants han participat aquest any a les cantades i ballades per les masies del poble

El grup de petits caramellaires de Callús en plena actuació / Arxiu particular

Clara Torradas Cura

Callús

Les Caramelles de Callús han tornat a omplir de vida les masies del municipi aquest dissabte, en una jornada marcada per la música, la tradició i la germanor entre participants de totes les edats. Des de 2/4 de 3 del migdia, els caramellaires s’han reunit al Casal del Poble per donar el tret de sortida a una nova edició d’aquesta festa tan popular del territori bagenc, i a les 3, les colles de grans i petits han arrencat el recorregut. En aquesta darrera, han estat més de 100 nens i nenes que han cantat i ballat, des de l’organització asseguren que “cada any hi ha més famílies que s’hi apunten”.

Marc Vall de Vilaramó, caramellaire del grup de grans, destaca que “en iniciar la jornada les cares dels caramellaires brillaven”. Les cantades han tornat a portar música i alegria a cada parada, amb un repertori que ha inclòs peces noves com Fantasia, un vals de Marc Pusó, i la sardana Mel Amarga, de Nil Fenoy, totes dues composes amb segell callussenc. Els balls també han tingut un paper destacat. “El va i ve de les ballestes ens ha permès, un cop més, alçar flors al cel”, en una imatge que s’ha repetit als balcons de les masies, on els participants han estat rebuts “amb els braços ben oberts”. La sardana Caramelles de Callús tampoc ha faltat a la festa per reafirmar el seu caràcter propi. Tampoc el tradicional llançament de flors amb ballestes, que ha permès oferir-les als balcons de les masies, per així reforçar el vincle entre caramellaires i veïnat.

Tot i que el canvi horari ha allargat les hores de llum, Vall assegura que “pels qui gaudim aquests dies, la jornada se’ns fa curta”. El dia s’ha tancat a l’església del poble, que s’ha omplert de música. Així, s’ha tornat a fer valdre que les Caramelles de Callús són “molt més que una tradició popular, són records d’infantesa, retrobaments, rialles; són l’orgull de formar part d’alguna cosa que passa de generació en generació sense perdre l’essència”. Ara, els participants apunten que la mirada ja està posada en la jornada de diumenge, amb la voluntat de repetir l’espectacle amb la mateixa il·lusió que aquest dissabte.

