Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta sanitàriaFalconer a l'aeroportHugo BenítezMacsaÀngel SimónMaxi Iglesias i Aitana Sánchez-Gijón
instagramlinkedin

La biblioteca de Súria celebra el Dia Mundial de la Poesia, que es perllongarà durant mesos

El programa té previstes activitats que s’allargaran fins al 21 de maig

La biblioteca de Súria celebra el Dia Mundial de la Poesia, que es perllongarà durant mesos

La biblioteca de Súria celebra el Dia Mundial de la Poesia, que es perllongarà durant mesos / AJ. SÚRIA

Regió7

Manresa

La Biblioteca Pública de Súria va iniciar la celebració del Dia Mundial de la Poesia amb un acte obert de la lectura del poema Foc d’ocell de Blai Bonet en onze llengües, incloent-hi la de signes. El programa té previstes activitats relacionades amb la poesia que s’allargaran des de finals de març fins al 21 de maig. Aquestes activitats van des de passejades poètiques, tallers de lectura, endevinalles i versos entremaliats i altres actes organitzats per diferents entitats del municipi. Es pot accedir al programa complet des de la pàgina web de l’Ajuntament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents