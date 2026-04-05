Una gran festa conjunta clou un cap de setmana de Caramelles a Sant Vicenç
La Coral Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet i l’Esbart Dansaire Santvicentí són les entitats que mantenen ben encesa la tradició de la Pasqua, que al poble arrenca de fa gairebé 150 anys
Amb la peça Superestrella d’Aitana i Mi gran noche de Raphael readaptades en català com a cant de caramelles i interpretades amb tot el ritme per una setantena d’infants i joves davant d’una plaça de l’Ajuntament lliurada als aplaudiments, Sant Vicenç de Castellet ha posat el punt final aquest migdia a un cap de setmana de celebració de la Pasqua amb el segell local.
Les caramelles són una tradició arrelada al poble des del 1888, quan les va començar a fer realitat la llavors naixent Societat Coral l’Estrella. Gairebé un segle i mig després, i com s’ha anat fent durant les últimes dècades, són la Coral Nou Horitzó de l’Associació Musical Castellet, que combina cançons conjuntes i danses dels seus diferents nivells d’edat, i l’Esbart Dansaire Santvicentí, amb el seu repertori de ballades, les dues entitats que mantenen ben enceses aquesta tradició de la Pasqua i de benvinguda de la primavera. En el cas de la Coral, han estat dos dies de recorregut per escampar la música per tots els racons del municipi, acompanyats del tradicional carro guarnit amb herbes i motius florals, i que els serveix de plataforma instrumental.
Aquest diumenge al matí, diada central, totes dues entitats s’han anat alternant i creuant pels carrers del nucli urbà, fins a acabar confluint, finalment, a la plaça de l’Ajuntament, al punt de la 1 del migdia. Des de fa ja uns quants anys, s’ha institucionalitzat una actuació conjunta en aquest espai, com a acte final. A més a més, en els darrers anys s’ha reforçat amb un vermut popular, amb taules incloses, que creen una gran ambientació primaveral sota els quatre grans plataners que presideixen aquest espai central.
Mentre el nombrós públic degustava l’aperitiu, els diferents nivells de totes dues entitats han anat mostrant el repertori caramellaire complet, que s’ha conclòs amb les dues peces musicals interpretades de manera conjunta.
Una exaltació de la Pasqua, amb petits apunts de crítica local ("Ens mullem! Els locals segueixen amb goteres, mani qui mani, tothom ens desespera. Vaja, sempre estarem així, però seguirem tots aquí"), per acabar la festa en el punt àlgid i amb llançament de serpentines i confeti inclòs. Una demostració que, malgrat el pas del temps, les caramelles hi continuen ben vives.
