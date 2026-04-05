Les caramelles de Callús confirmen tenir relleu generacional: “Un any sense caramelles, no seria un any”
L’edició d’aquest 2026 ha estrenat el vals “Fantasia” i la sardana “Mel amarga” compostes per dos joves callusencs caramellaires
El relleu generacional és un dels pilars que expliquen la vitalitat de les caramelles de Callús. Així ho defensa Anna Santamaria, de l’organització de la colla dels petits, que assegura que la tradició es manté viva perquè “s’enganxa: els avis ja ho feien, els pares també, i és una activitat conjunta amb la família”. La implicació dels més joves no només garanteix continuïtat, sinó que també aporta energia i renovació a una festa tan arrelada al poble.
Aquesta Pasqua, més de 200 infants han sortit a cantar i ballar pels carrers de Callús. Santamaria explica que des de primera hora del matí “la canalla ja estava preparada i amb moltes ganes”. Ella mateixa ha estat l’encarregada de versionar les lletres de cançons actuals com “Guapíssima” de la Banda Neón i “Que no s’acabi” dels Figa Flawas, adaptades a l’imaginari local, “les lletres parlen de coses típiques que es fan per caramelles aquí com ara, llençar petards, els balls…”. I explica que la inspiració per escriure li surt sense adonar-se’n, ja que “he ballat i cantat des de petita”. Ara, com a mare, continua participant en la colla. Per a ella, el significat de la festa és clar, “un any sense caramelles, no seria un any”.
Aquest esperit de continuïtat també es reflecteix en la creació musical. Enguany, les caramelles han estrenat dues peces noves: el vals “Fantasia” de Marc Pusó i la sardana “Mel amarga”, obra de Nil Fenoy, dos músics callusencs que han crescut dins la tradició. Fenoy, de 22 anys, explica que la música sempre ha estat present en la seva vida, “compondre cançons sempre ha anat paral·lelament a la meva passió per la música”. Després d’haver compost una peça en anys anteriors va proposar a Pusó iniciar un nou projecte conjunt, que es va començar a gestar un cop acabades les caramelles de 2025.
Procés creatiu
Pusó, de 31 anys, amb formació al Conservatori de Manresa i al Liceu, destaca la il·lusió que ha generat el projecte al poble. “Som 2 músics callusencs que hem fet caramelles des de ben petits i ara hem volgut compondre cançons en estima al poble”. Admeten que ha estat un procés creatiu sense presses, ja que “la inspiració ve quan ve”. “Fer les músiques, les lletres, adaptar-ho a les veus, i repassar-ho perquè ens agradi i quedi quadrat ha volgut gairebé un any”. Pel que fa a les lletres, reconeixen que neixen de manera orgànica, “a l’haver mamat la tradició des de petits hi hem posat la nostra cullerada personal per explicar una història amb un llenguatge planer”.
La jornada de diumenge ha començat a quarts de 6 del matí amb la colla de joves anant a fer la desvetllada popular pels carrers del poble. Passades les 9 del matí, s’ha donat el tret de sortida al recorregut, que ha portat els caramellaires a recórrer una trentena de carrers per mantenir viva la tradició d’anar porta a porta i implicar a tot el veïnat alçant les ballestes amb flors. El moment central ha estat la cantada a l’Ajuntament a 2/4 d’11 on també s’ha fet una parada per esmorzar, abans de continuar el recorregut –que ha començat a Cal Puigbert i ha passat per punts emblemàtics com l’església, la residència i diversos carrers del poble fins arribar al Garbí, on es tanca la festa–. Davant l'Ajuntament ha començat el grup de grans, que el formen més de 180 adults, cantant i ballant peces com la cançó "Caramelles de Callús". A més, l'última peça d'aquesta parada ha anat acompanyada de la música de la Cobla Rosaleda de Manresa i dirigits per la pianista Judit Morral.
