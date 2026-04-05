Montserrat floreix per Setmana Santa amb una allau de visitants
La temporada més turística de la muntanya i el monestir arrenca amb molta gent i exhaurint places d'allotjament en unes dates enguany amb clima primaveral
La cua per veure la Moreneta al seu cambril arribava a la plaça i pertot arreu hi havia gent ahir al matí, en un dia a Montserrat tan assolellat, net i clar que veies el Pedraforca i la torre de comunicacions de Collserola. La temporada turística ja ha esclatat a la muntanya sagrada en una Setmana Santa primaveral en la qual a un Divendres Sant multitudinari va seguir-lo un dissabte així mateix molt concorregut, ple de turistes, joves amb motxilles, grups guiats, colles d’amics i passavolants de tota mena i condició.
«Està tot ple, tot venut», van explicar fonts de l’abadia a Regió7: «com en els darrers anys, la Setmana Santa són dies forts». Ja sigui perquè a l’estranger se li ofereix Montserrat com un dels grans atractius del país, ja sigui perquè els autòctons no volen gastar tant com a l’estiu, el massís és aquests dies atapeït de gent.
«Entrepans a 10 euros!», s’exclamava el Joan, lamentant que a Montserrat es faci tan evident «el binomi entre espiritualitat i negoci». En un altre punt, més tranquil tot i que també molt transitat, la Maria encenia un ciri: «és perquè tenim la nostra creença, i per demanar-li coses a la Verge». A l’exterior, un home gran avisava a la colla: «no us perdeu, eh!» mentre observava com un autocar petit feia la maniobra aparentment impossible d’entrar pel túnel que duu a les places superiors.
A Montserrat hi cap tothom, des d’unes turistes angleses que es feien entendre a les parades de les matonaires fins als qui, amb samarreta i pantalons curts, enfilaven les escales de Sant Jeroni amb un somriure condemnat a la caducitat. I aquí i allà, els grups guiats, com un que badava davant del Sant Jordi escultòric de Subirachs, una icona de l’art que pertot es fa present al monestir i el seu entorn.
«Ve gent de tot el món, t’adaptes i parles el que calgui», reconeixia la Dolors Clusellas, quarta generació que regenta la parada de la Formatgeria El Putxet, de Castellbell i el Vilar. El seu fill, el Xavier Navalles, servia talls de les diverses varietats de formatge que dispensen. «En tenim de cafè, de pesto, de limoncello, de vaca curat a cova, ...», apuntava el jove. «Els que tenen més sortida són els de tòfona, el clàssic de cabra amb romaní, el de vaca i el penjadet, que surt molt; de fet, som els únics a Catalunya que el fem i els tercers a Espanya».
En canvi, la parada de Can Fermí de Marganell té altres productes estrella. Com va anotar el Marià Sarau, originari de Romania, «la gent demana força la mel d’eucaliptus i el mató».
De visitants, a Montserrat n’hi ha sempre. Però Setmana Santa, amb totes les places d’allotjament venudes, és el tret de sortida de la temporada més turística. L’any passat, hi van pujar 2.437.309 persones, i encara es manté el rècord de 2.743.000 visitants del 2019, el darrer abans de la pandèmia que tot ho va aturar. El 2026, però, de la covid ja no se'n recorda ningú.
