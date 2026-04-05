Sant Fruitós accelera les obres del nou pavelló, que preveu enllestir d’aquí a un any
L’Ajuntament donarà continuïtat a uns treballs que inicialment s’havien d’interrompre un cop construït el gimnàs de l’escola Pla del Puig i una pista coberta prèvia a l’equipament definitiu
Sant Fruitós de Bages podrà disposar al complet i abans del previst del segon pavelló i del gimnàs per a l’escola Pla del Puig que s’inclou en el projecte. Serà d’aquí a un any, l’abril del 2027, una data avançada per decisió del govern de Gent fent Poble, que ha decidit unificar el conjunt de l’obra en una sola fase sense interrupcions, després de valorar «els bons resultats» econòmics del 2025 «que ens permeten demanar un nou préstec», segons que ha explicat l’alcalde, Joan Carles Batanés.
Els treballs van començar a final d’estiu, i fins ara no s’havia anunciat la data final de l’obra completa, adjudicada a l’empresa Cots i Claret. I és que, la previsió de l’Ajuntament era realitzar una primera fase que deixés a punt el gimnàs de l’escola i una pista coberta sense tancaments laterals, però que ja servís de base per al nou pavelló i que, com a mínim, s’hi pogués entrenar. S’havia d’allargar fins al setembre, amb un cost de 3,6 milions provinents d’un préstec, i la idea era procedir a la segona fase més endavant, quan hi hagués disponibilitat econòmica per poder arribar als 5,5 milions que costarà el conjunt de l’obra. Tanmateix, després de valorar el tancament de l’exercici del 2025 i havent donat compte de la liquidació del pressupost al ple, «podem dir que és un any que ha anat bé», assegura Batanés. A més, «hem aconseguit rebaixar l’endeutament», afegeix. Tot plegat, «ens permet demanar aquests 2 milions que ens quedaven de préstec», que és la fórmula que es considera més adient després que «no hi ha subvencions per a nous equipaments d’aquesta envergadura».
L’Ajuntament ja hauria comunicat a Cots i Claret «que l’horitzó no és aquesta primera fase sinó l’obra completa» per a l’abril del 2027, diu Batanés, si bé es manté el calendari inicial pel que fa a la finalització del gimnàs, que haurà d’estar a punt per a l’inici del curs escolar, al setembre. Li faltarà la connexió directa per l’interior amb el pavelló, que es realitzarà juntament amb els acabats del mateix edifici. El que tampoc permetrà la unificació de les fases de l’obra és poder disposar al setembre de la pista coberta per als entrenaments dels equips de bàsquet i vòlei de l’Associació Sant Fruitós d’Esports (ASFE). S'hauran de continuar entrenant a fora com fins ara (el pavelló vell ja és ple), bàsicament als pavellons de Balsareny i Cabrianes, «però a l’abril ja ho tindran tot acabat, i no només per als entrenaments, sinó que s’hi podran fer partits i competicions, i l’equipament ja disposarà de grades, vestidors, parquet, i dels serveis necessaris», diu Batanés. A més, amb la previsió d’obres inicial amb dues fases, «no sabíem quan podríem haver tingut l’obra acabada, i els entrenaments s’haurien hagut d’interrompre igualment en el moment que comencessin els treballs dels tancaments laterals del pavelló».
Un ampli complex
L’edifici que servirà de gimnàs per a l’escola Pla del Puig tindrà uns 6 metres d’alçada, amb paviment, climatització, i amb accessos independents des de l’escola i el pavelló.
Pel que fa al segon pavelló, una part de l’edifici arribarà fins als 12 metres d’alçada pel desnivell del terreny respecte del gimnàs, que se solucionarà amb rampes. Tot plegat, es construirà amb criteris de sostenibilitat, incloent-hi plaques solars, sistemes de refrigeració que aprofitin el màxim l’energia, i ventilacions creuades.
