Sant Vicenç de Castellet celebra el plenari del Consell d’Infants del curs 2025-2026
Els infants van identificar accions o propostes de millora per al municipi com passos de vianants poc visibles o zones amb manca d’il·luminació
Regió7
Manresa
Un grup format per divuit alumnes de cinquè i sisè de les tres escoles de Sant Vicenç de Castellet es va reunir el passat 5 de març a l’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet. Aquest plenari, amb presència de l’alcalde, Dani Mauriz, i la regidora d’Educació, Isabel Molina, tenia com a objectiu fer que els alumnes participin en l’activitat Detectius del poble, a través de la qual els infants podien identificar petites accions o propostes de millora per al municipi. Alguns dels exemples proposats van ser passos de vianants poc visibles o zones amb manca d’il·luminació.
