Súria estrena el nou punt d’inici del Via Crucis nocturn
Bon seguiment d'un dels actes tradicionals de la Setmana Santa a la població
Regió7
Manresa
Súria va estrenar el nou punt d’inici del Via Crucis amb un bon seguiment d'un dels actes tradicionals de Setmana Santa a la població.
El Via Crucis nocturn a l'ermita de Sant Salvador és una de les celebracions amb un llarg recorregut al poble per rememorar el camí de dolor de Jesucrist i ha esdevingut un dels actes tradicionals de Setmana Santa a Súria.
Va tenir lloc aquest divendres 3 d’abril amb una participació important. Coincidint amb la seva celebració es va estrenar el nou punt d’inici del Via Crucis, més a prop del pas de la carretera Súria-Castelladral.
