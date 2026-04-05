Súria estrena el nou punt d’inici del Via Crucis nocturn

Bon seguiment d'un dels actes tradicionals de la Setmana Santa a la població

Un moment del Via Crucis amb participants amb lots

Un moment del Via Crucis amb participants amb lots / Ajuntament de Súria

Regió7

Manresa

Súria va estrenar el nou punt d’inici del Via Crucis amb un bon seguiment d'un dels actes tradicionals de Setmana Santa a la població.

El Via Crucis nocturn a l'ermita de Sant Salvador és una de les celebracions amb un llarg recorregut al poble per rememorar el camí de dolor de Jesucrist i ha esdevingut un dels actes tradicionals de Setmana Santa a Súria.

Va tenir lloc aquest divendres 3 d’abril amb una participació important. Coincidint amb la seva celebració es va estrenar el nou punt d’inici del Via Crucis, més a prop del pas de la carretera Súria-Castelladral.

Els participants un cop a l'ermita de Sant Salvador

Els participants un cop a l'ermita de Sant Salvador / Ajuntament de Súria

