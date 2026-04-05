Súria llueix les Caramelles "més grans de Catalunya" amb més d'un miler de participants
L'edició d'enguany ha estat marcada pel 25è aniversari de la colla Altatxu i emotius homenatges
Súria viu aquest diumenge un dels dies més especials de l’any per als seus veïns i veïnes. Al voltant de 1.300 caramellaires han recorregut els carrers de la vila per cloure la celebració més arrelada i representativa del municipi: les Caramelles. L’edició d’enguany ha estat marcada pel 25è aniversari de la colla Altatxu, una de les més nombroses, així com per diversos homenatges emotius. Entre aquests, ha destacat el record constant a Miquel Caelles, membre històric de l’Agrupació Sardanista i dels Bastoners, que va perdre la vida el novembre passat en un accident de trànsit.
Les Caramelles de Súria gaudeixen de bona salut: una desena de colles participants, la implicació del municipi i la varietat d’edats —amb una presència destacada de jovent— en són una clara mostra. En aquest darrer dia, també el més intens de tots, els caramellaires han fet valdre l’eslògan de “les Caramelles més grans de Catalunya” per reivindicar la vitalitat de la celebració. Un any més, han demostrat que tradició i modernitat poden anar plegades i que aquesta festa és una manera bonica i engrescadora d’unir generacions de suriencs i surienques.
La jornada ha estat marcada pel bon temps, un escenari perfecte perquè les colles lluïssin els seus balls i cants amb cançons clàssiques que han conviscut amb versions com La Perla, A la freSka o Golden, aportant frescor.
25 anys deixant empremta a la festa
Una de les grans protagonistes d’enguany ha estat la colla Altatxu, que celebra 25 anys de trajectòria. Actualment, el grup compta amb prop de 430 socis, entre petits i grans, i pot presumir de múscul organitzatiu amb una estructura totalment assembleària, tal com remarquen des de la mateixa colla.
Joan Manzanares, un dels seus membres, ha explicat a Regió7 que la creació i evolució d’Altatxu —que defineix amb adjectius com “alternativa, rebel, alegre i passional”— ha estat un procés “orgànic i natural” que ha anat creixent amb el temps. De fet, recorda que la colla “va començar com un grup d’amics molt joves que volien modernitzar la festa mantenint-ne la tradició, fent-la una mica més atrevida, amb més diversió i gresca”. A partir d’aquí, aquesta frescor s’ha convertit en un dels seus principals atractius i els ha impulsat a esdevenir el grup més nombrós de les Caramelles.
Així doncs, queda clar que Altatxu ha tingut pes a l’hora de renovar i rejovenir la festa. “En traiem molt pit”, assegura Manzanares. I, tot i que ara pot semblar fàcil i és evident que “ha donat molta empenta al poble”, admet que “al principi costava més entendre la nostra proposta”. La voluntat de la colla, però, es manté intacta: preservar la tradició tot afegint-hi gresca i convertint-la en una celebració "més popular, de carrer i juvenil".
Un record ben present
Més enllà del 25è aniversari de la colla Altatxu, l’edició d’enguany ha estat marcada pel record dels qui ja no hi són. Dijous, primer dia de Caramelles, l’Agrupació Sardanista ja va estrenar la seva parella de gegantons, la Maria i el Miquel, aquest darrer dedicat a Miquel Caelles, que va morir fa uns mesos en un accident de trànsit. La seva figura ha estat molt present aquests darrers dies. De fet, en l’acte d’obertura, totes les colles el van recordar i la regidora de Festes, Alba Martínez, el va definir com «una persona que sempre va creure i va treballar incansablement per la cultura, per les Caramelles i pel món sardanista».
També es va retre homenatge a Valentí Quer, un dels fundadors de l’Agrupació Sardanista i que va gaudir un any més de les Caramelles, i a Lluís Viladés, que va morir a principis de novembre.
Subscriu-te per seguir llegint
