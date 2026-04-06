Aplec de Joncadella: Què n’opinen els visitants?

La tradicional festa de cada Dilluns de Pasqua al santuari santjoanenc ha comptat amb una concorreguda afluència, amb gent vinguda de tota la comarca i de totes les edats

Públic observant un dels ballets de l'aplec de Joncadella / Mireia Arso

Jordi Escudé

Sant Joan de Vilatorrada

Desenes de persones, majoritàriament de Sant Joan de Vilatorrada i poblacions properes, però també d’arreu de la comarca i fins i tot de fora, han assistit aquest Dilluns de Pasqua al tradicional aplec de Joncadella, al terme de Sant Joan. Precisament, la tradició d’aquesta festa és el gran reclam de la majoria de les persones que hi havia i amb qui ha parlat aquest diari. N’hi ha moltes que ja hi anaven de petites, i les més joves repliquen el costum dels seus pares. N’hi ha d’implicats en els ballets i les caramelles que es fan cada any sortint de missa, i altres, aprofiten la jornada per fer una excursió a peu o en bicicleta (o també en cotxe) i visitar el santuari i el seu entorn.

Marisol del Arco, 64 anys. Callús

«Ho he viscut des de petita i ho mantinc»

«És una tradició que ja havia viscut de petita, i solem venir cada any al matí. Venim amb cotxe amb la meva amiga Maria a donar una volta, a vegades a la missa i després als ballets, i tornem a marxar».

Marc Gabriel Blanco, 18 anys. Sant Joan de Vilatorrada

«Està molt bé mantenir la tradició»

«He anat seguint els balls de caramelles pels carrers i avui hem vingut a veure’ls aquí. És la segona vegada. Està molt bé mantenir les tradicions, i veure com a les caramelles es forma una família».

Alba Ramon Roca, 70 anys. Sant Joan de Vilatorrada

«Ens agrada caminar i venim amb el gos»

«Fa temps que venim cada any amb el meu marit i amb amics, plogui o faci sol, tret d’algun de puntual. Ens agrada caminar i venim amb el gos. Arribem per esmorzar i ja ens quedem a missa i als ballets».

Encarna Pérez, 54 anys. Sant Joan de Vilatorrada

«És el primer cop que vinc, i tornaré»

«Soc solsonina, però visc a Sant Joan, i és el primer any que vinc. He pujat a peu amb amics i portem dinar. He conegut l’aplec per la difusió que se n’ha fet al poble i pel boca a boca. M’ha agradat. Tornaré».

Ramon Bruch Coll, 57 anys. Sant Joan de Vilatorrada

«Pugem a peu, i d’aquí ens agrada tot»

«Hem vingut amb la meva dona a veure els fills, que ballen amb els dansaires. Però ja veníem fins i tot abans que nasquessin. Pugem a peu, i ens agrada tot, les activitats, l’església, el paisatge i l’ambient».

