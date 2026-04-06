Avinyó projecta reformes al mas de Cal Verdaguer mentre en perfila els usos que tindrà
L'històric edifici del centre del poble, que l’Ajuntament va adquirir a final d’any amb un ajut de la Diputació, és declarat Bé Cultural d’Interès Local
L’Ajuntament d’Avinyó intervindrà amb una reforma a la masia de Cal Verdaguer, que va comprar el novembre passat, per poder-la destinar a activitats d’ús públic, encara per acabar de definir, amb totes les garanties de seguretat. S’ha dissenyat un pla d’actuacions de rehabilitació i millora per anar desenvolupant en els pròxims mesos, confiant que vagin arribant les subvencions demanades, i mirar d’enllestir-lo l’any que ve, explica l’alcalde de la població, Sergi Grau.
Es tracta d’un edifici històric del mig del poble, datat entre els segles XVI i XVII, i protegit com a Bé Cultural d’Interès Local (BCIL). Fa temps que està pràcticament en desús, tret de la part de l’habitatge que els antics propietaris utilitzaven de forma ocasional com a segona residència, així com l’estança del masover o algun magatzem. Aquests últims anys, i amb autorització de la família, en alguns moments també ha servit per a activitats culturals, festives o turístiques, i a l’era de la masia, s’hi ha celebrat el Mercat de Nadal, i ha acollit actuacions musicals o activitats de la Fira dels Matiners.
Amb l’adquisició que l’Ajuntament va fer de l’edifici el novembre, amb una subvenció de mig milió d’euros que li va atorgar la Diputació de Barcelona, es pretén ampliar aquests usos amb una programació d’activitats més estable, però abans s’hi han de fer algunes reformes que contrarestin la degradació que han patit algunes parts de l’edifici. De moment, hi ha prevista una subvenció d’uns 120.000 euros de la Diputació per a actuacions d’urgència, que inclouen el reforç de murs, repassar la teulada i tapar degoters, restituir cobertes a punt de caure i fer neteja, tot plegat «per assegurar una mínima conservació de l’edifici», diu l’alcalde.
Tanmateix, hi ha demanat un altre ajut, també a la Diputació, de 350.000 euros per a una reforma amb més profunditat, que implicaria refer la coberta, amb un canvi de bigues i un aïllament total, tot i que es mantindrien les teules i l’estructura.
L’Ajuntament ja disposa del projecte executiu, però espera poder disposar dels diners per anar avançant en les reformes, amb previsió que ja s’hi pugui treballar aquest 2026. Mentrestant, s’anirà estudiant els usos que es puguin anar donant a l’edifici mitjançant l'elaboració d'un pla director que també n'haurà de definir els accessos.
Cal Verdaguer disposa de 3.200 m2 de superfície i 3.700 m2 de sostre edificat. De tot el conjunt patrimonial en destaca la façana porxada de migdia decorada amb uns esgrafiats fets el 1722 i restaurats el 1988, i amb un rellotge de sol inventariat a l’Inventari de Rellotges de sol dels Països Catalans. També destaquen els cellers, que són un testimoni del passat vinícola de la zona.
