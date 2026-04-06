Caramellaires de Súria: "Són dies molt emotius, el Miquel sempre és present"
L'Agrupació Sardanista és de les colles més nombroses de les Caramelles de Súria
Miquel Caelles, que va morir el passat novembre en un accident de trànsit, n'era membre històric
En una festa que aplega més d’un miler de participants, l’Agrupació Sardanista de Súria n’aporta una part molt significativa. Amb prop de 300 membres, la colla és una de les més nombroses de les Caramelles. Per a ells, aquests dies sempre són intensos i especials, però enguany encara més. Miquel Caelles, mort fa uns mesos per un accident de cotxe a la C-55, n’era un membre històric i en aquesta edició se l’ha trobat a faltar.
«Són dies molt emotius», deia Dolors Solé, presidenta de l’entitat. Malgrat que la nostàlgia és inevitable, la caramellaire es mostrava satisfeta de com havia anat tot: «Està anant molt bé, el temps acompanya i la resposta de la gent ha estat molt bona».
I sembla que el record de Caelles, més enllà de ser-hi present en tot moment, els va donar encara més energia. «Sempre és present», assegurava la presidenta de la colla. El surienc, a banda de ser un pilar de l’Agrupació, també era membre dels bastoners. Durant els assajos previs a les Caramelles, Solé admetia que «abans, quan tenies un dubte amb el ball de bastons, li demanaves al Miquel, i ara no hi és».
Tot i que el projecte dels gegantons va començar a agafar forma durant la Pasqua de l’any passat, arran de l’accident de Caelles van tenir clar que el gegantó rebria el nom de Miquel en honor seu. Dijous, durant la presentació de la parella, «va ser molt bonic». «El trobem molt a faltar», concloïa la presidenta de la colla.
L’Agrupació Sardanista de Súria manté la seva activitat al llarg de l’any per Sant Sebastià, a la Fira Medieval i en diverses sortides. Tot i això, l’època més intensa és de Carnaval fins a Pasqua, moment en què assagen cada dissabte. Amb una gran varietat d’edats, la colla es defineix a través de paraules com complicitat i sentiment i sempre amb la voluntat de mostrar uns balls acurats.
"La mitjana és de 55 anys, però com si fossin 18"
Encara que la mitjana d’edat superi el mig segle de vida, «nosaltres fem el mateix que els joves ... bé, potser no bevem tanta cervesa». Un toc d’humor no fa mai mal si qui parla és la responsable d’un col·lectiu d’una quarantena llarga d’adults que animen la vida local a través del cant. Sílvia Vinadé és la directora de la Coral Sòrissons, que ahir va complir amb la tradició i van aportar el seu bon fer a la festa de les caramelles de Súria.
«Som una coral vinculada a l’Escola Municipal de Música de Súria i assagem cada dijous al vespre», afirma Vinadé, una surienca relacionada des de fa molts anys a la cultura popular de la localitat. A més dels cantaires, ahir van transitar per carrers i places acompanyats de la formació instrumental i de la lloca, «una figura amb vestit tradicional que es dedica a fer discursos i a recaptar».
Les caramelles són una de les principals actuacions de la temporada, però el col·lectiu també participa en moltes altres festes que se celebren a Súria al llarg de l’any. «Toquem per Sant Esteve, al concert de final de curs, en actes institucionals i fem altres col·laboracions». És una coral d’adults que no es tanca a admetre ningú, assegura Vinadé.
Durant les caramelles, «fem el mateix programa que la resta de colles». Ahir van iniciar el trajecte al Poble Vell, en una actuació aplaudida i coronada amb l’arribada dels trabucaires. El dia abans, també van participar en la ruta per les cases de pagès, aportant al llarg del cap de setmana el seu talent musical a les diferents peces que conformen el seu repertori: «la sardana, el vals típic de les caramelles, el Cant del Poble a quatre veus i el cant comú final al pavelló que té lloc al vespre».
Explica Vinadé amb un somriure als llavis que «la nostra mitjana d’edat és d’uns 55 anys, però com si fossin 18, els has de frenar perquè no arribem a tot». La jornada d’ahir també va servir per retre homenatge a Valentí Quer, una personalitat rellevant de la cultura surienca.
