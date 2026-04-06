ENTREVISTA | Sílvia Vinadé Dirigeix la Coral Sòrissons
"La mitjana és de 55 anys, però com si fossin 18"
La Coral Sòrissons és un grup d'adults de l'Escola Municipal de Música de Súria que participa a les caramelles
Encara que la mitjana d’edat superi el mig segle de vida, «nosaltres fem el mateix que els joves ... bé, potser no bevem tanta cervesa». Un toc d’humor no fa mai mal si qui parla és la responsable d’un col·lectiu d’una quarantena llarga d’adults que animen la vida local a través del cant. Sílvia Vinadé és la directora de la Coral Sòrissons, que ahir va complir amb la tradició i van aportar el seu bon fer a la festa de les caramelles de Súria.
«Som una coral vinculada a l’Escola Municipal de Música de Súria i assagem cada dijous al vespre», afirma Vinadé, una surienca relacionada des de fa molts anys a la cultura popular de la localitat. A més dels cantaires, ahir van transitar per carrers i places acompanyats de la formació instrumental i de la lloca, «una figura amb vestit tradicional que es dedica a fer discursos i a recaptar».
Les caramelles són una de les principals actuacions de la temporada, però el col·lectiu també participa en moltes altres festes que se celebren a Súria al llarg de l’any. «Toquem per Sant Esteve, al concert de final de curs, en actes institucionals i fem altres col·laboracions». És una coral d’adults que no es tanca a admetre ningú, assegura Vinadé.
Durant les caramelles, «fem el mateix programa que la resta de colles». Ahir van iniciar el trajecte al Poble Vell, en una actuació aplaudida i coronada amb l’arribada dels trabucaires. El dia abans, també van participar en la ruta per les cases de pagès, aportant al llarg del cap de setmana el seu talent musical a les diferents peces que conformen el seu repertori: «la sardana, el vals típic de les caramelles, el Cant del Poble a quatre veus i el cant comú final al pavelló que té lloc al vespre».
Explica Vinadé amb un somriure als llavis que «la nostra mitjana d’edat és d’uns 55 anys, però com si fossin 18, els has de frenar perquè no arribem a tot». La jornada d’ahir també va servir per retre homenatge a Valentí Quer, una personalitat rellevant de la cultura surienca.
