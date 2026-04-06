Joncadella congrega una gentada animada pel bon temps
Acabada l’eucaristia, que ha omplert l’església a vessar, música, danses i bastoners han completat una matinal d’activitats en el tradicional aplec de Dilluns de Pasqua, amb gent vinguda de tota la comarca
Sobretot en cotxe, però també a peu o en bicicleta. Desenes de persones han fet cap aquest Dilluns de Pasqua fins al santuari de Santa Maria de Joncadella, al terme de Sant Joan de Vilatorrada, per celebrar el tradicional aplec que cada any tanca les festes de Setmana Santa amb una diada de germanor, música i dansa per acompanyar la celebració eucarística. El bon temps ha marcat tota la jornada, i això ha portat una gentada fins al santuari i l’entorn tant al matí com a la tarda, en què la festa continuava amb una ballada de sardanes.
Animats pel bon temps, ja de bon matí començaven a arribar els primers peregrins al santuari, que els rebia amb un repic de campanes i un esmorzar de botifarra i torrades, que ha venut cap a 400 tiquets, segons que explicaven fonts de l’organització un cop fet el recompte. Cap a les 10, s’arribava al moment àlgid d’afluència, que es mantindria fins passades les 12 del migdia, quan alguns dels presents, sobretot els que havien pujat a peu, emprenien el camí de tornada per poder ser a dinar a casa després d’haver vist algunes de les actuacions dels Dansaires de Sant Joan de la Verbena, amb càntics, ballets, danses i bastoners. La majoria de les persones que han arribat al santuari a peu o en bicicleta, venien de Sant Joan mateix o de Santpedor, però també hi havia visitants de fora que no s’han volgut perdre l’aplec. Fins i tot «ha vingut gent de Girona», explicava el president dels Amics de Joncadella, que és l’entitat organitzadora, Josep Maria Coll. Tant és així, que les dues àrees d’aparcament que enguany hi havia habilitades al voltant del santuari, al migdia han quedat pràcticament plenes, i alguns vehicles havien de donar més d’una volta o esperar que quedés algun forat buit per poder deixar el cotxe. No en va, l’església també s’ha atapeït durant la missa, presidida pel capellà custodi del santuari, mossèn Manel López, i que ha comptat amb els cants i un concert final a càrrec de la Coral Divina Pastora de Manresa.
En sortint, s’ha fet la tradicional ofrena de ramells de farigola als assistents, alguns dels quals també s’entretenien a la paradeta de relíquies i records que hi ha muntada fora del santuari. Mentrestant, a la plaça exterior, començaven les actuacions dels dansaires.
Un santuari amb futur
La jornada ha lluït pel bon temps i per la bona afluència, «que ja és difícil d’incrementar», explicava Coll, encara amb el record de la celebració de l’any marià del 2024 per commemorar els 75 anys d’entronització de la Mare de Déu i el seu recorregut en processó per diverses poblacions de la comarca. Aquest fet, juntament amb la recuperació de les campanes del santuari fa quatre anys, «van marcar un abans i un després» de l’aplec «que es va donar a conèixer molt més» per tot l’entorn «i, sobretot, entre la gent jove», assegura Coll. Diu que «molts d’aquests pobles, després ens han volgut tornar la visita».
Aquests darrers temps el santuari també ha experimentat algunes millores, i se n’hauran de continuar fent a mesura que hi hagi els diners disponibles, sosté el president de l’entitat. Són actuacions de manteniment, i sobretot de consolidació del cambril, on s’han format algunes esquerdes. També es voldria habilitar un espai d’oficines i d’informació al visitant als baixos de la rectoria, explica Coll.
