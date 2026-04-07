Cardona bat rècords de turisme per Setmana Santa amb més de 8.200 visitants i un creixement del 15%

Es van vendre més de 1.100 tiquets de les visites guiades respecte a l’any passat

Divendres Sant va ser el pic més alt de visitants amb més de 1.500 tiquets venuts

Dos visitants a la Muntanya de Sal de Cardona

Dos visitants a la Muntanya de Sal de Cardona / Fundació Cardona Històrica

Cardona ha tancat una Setmana Santa molt positiva amb 8.229 tiquets turístics venuts durant els dies compresos entre el cap de setmana de Rams i el Dilluns de Pasqua, un 15,5% més respecte a l’any passat i els millors resultats des del 2019.

El Parc Cultural de la Muntanya de Sal ha estat l’espai més visitat, amb 5.090 tiquets venuts (gairebé un 10% més que en la Setmana Santa de 2025), seguit pel Castell de Cardona, amb 3.115 tiquets (un 37,2% més que l’any passat). En aquest segon monument s’hi inclouen també les visites a la Col·legiata de Sant Vicenç, gestionades per l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural. Tal com va passar l’any passat, Divendres Sant va ser el dia amb més afluència, amb 1.577 tiquets venuts.

Les visites teatralitzades a la Muntanya de Sal i al Castell de Cardona, adreçades al públic familiar, es van tornar a esgotar en la majoria de les sessions, fet que confirma l’èxit de Cardona com a destinació familiar. Per complementar l’oferta, la Fundació Cardona Històrica (FCH) va programar tres visites temàtiques al Centre Històric: Les senyores de Cardona, la Casa Combelles i el Portal i el Casal de Graells.

Finalment, l’Oficina de Turisme va atendre més de 730 persones i la Casa dels Gegants va rebre més de 360 visitants. “Els resultats han complert les expectatives del dispositiu organitzat, amb més de 250 visites guiades programades. Volem agrair a totes les persones que ens han visitat haver escollit Cardona com a destinació durant la Setmana Santa”, afirma Francesc Ponsa, director general de la Fundació Cardona Històrica (FCH).

Notícies relacionades

Cardona també oferirà horaris especials a la Muntanya de Sal, al Castell de Cardona i al Centre Històric durant el pont de l’1 de maig.

  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  8. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

El fill d’Ábalos nega "ser custodi de res ni de ningú" i assegura que va prestar els seus propis diners al seu pare

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»
