Cardona reurbanitza la plaça del Mercat per millorar l’accessibilitat i revitalitzar el nucli antic
El projecte també inclou l'adequació del carrer dels Escasany i un tram del carrer Nou, en fases posteriors
Regió7
L’Ajuntament de Cardona afronta la reforma de la plaça del Mercat, una actuació inclosa dins el pla de carrers del programa de Govern d'aquest mandat. La intervenció té com a objectiu millorar l’accessibilitat, preservar el valor patrimonial i adequar els serveis d’aquesta zona del nucli antic, i forma part d’un projecte més ampli que també contempla l’adequació i reurbanització del carrer dels Escasany com a eix comercial i vertebrador de la vila.
El projecte es divideix en tres lots. Ara s'executarà la primera fase, i tot seguit es desenvoluparan les dues restants, que inclouen les actuacions al carrer dels Escasany i en un tram del carrer Nou. En concret, es preveu la renovació del paviment i la millora de diverses xarxes bàsiques de serveis, com el clavegueram, l’aigua potable, les telecomunicacions, el gas o l’enllumenat públic, i permetran actualitzar infraestructures que en alguns casos han quedat obsoletes.
Amb aquests treballs, l'Ajuntament vol posar en valor un dels punts originaris de la vila, preservant-ne l’essència i adaptant-lo als requisits actuals en matèria de seguretat i accessibilitat. En aquest sentit, el projecte manté la configuració de plataforma única, amb prioritat per als vianants.
A la zona porxada de la plaça no es preveuen modificacions estructurals, però sí una actuació en el límit amb el paviment per millorar la continuïtat de l’espai. S’eliminaran les barreres arquitectòniques existents per unificar els nivells i facilitar el pas de vianants, fet que permetrà millorar l’accessibilitat, especialment per a persones amb mobilitat reduïda o usuàries de cadira de rodes.
Pel que fa als acabats, el projecte preveu la col·locació d’un nou paviment de pedra sorrenca de Cardona (mollassa vermella del Solsonès), del mateix tipus i cromatisme que l’actual, seguint els patrons tradicionals de materialitat i la memòria històrica del nucli primigeni de la vila.
Per altra banda, davant de l’església s’incorporarà un tram de paviment actual recuperat que actuarà com a element singular dins de la plaça. Aquest espai posarà en relleu el punt on tradicionalment tenen lloc algunes de les actuacions més emblemàtiques de la Festa Major, com la recepció de la Verge del Patrocini, el ball de bastons, el ball de l’àliga i el correbou, contribuint així a posar en valor la cultura i la tradició de la vila. “Aquesta actuació ens permetrà millorar un dels espais centrals del nucli antic mantenint la seva identitat", explica la regidora d'Urbanisme, Helena Aliste, i afegeix que "volem que sigui un espai més accessible i més agradable per als vianants i, al mateix temps, posar en valor un entorn que forma part del patrimoni i de la història de la vila”.
Les obres tenen una durada prevista d’uns cinc mesos i s’han planificat amb l’objectiu de minimitzar les afectacions durant les dates de Festa Major. El projecte té un pressupost global de 743.384,59 euros, dels quals es destinaran 357.743,69 euros al primer lot. El finançament de l’actuació prové del Programa General d’Inversions de la Diputació de Barcelona, del Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya de la Generalitat, i de fons propis municipals.
Paral·lelament a aquestes obres, l’Ajuntament també ha redactat el projecte executiu per a la reurbanització de la plaça de Santa Eulàlia i el carrer de la Fira.
