El Consell del Bages obre la convocatòria d’ajuts de menjador per al pròxim curs

En el curs actual ja s’ha concedit gairebé el 9% més d’ajuts que en el passat, i la diferència encara pot augmentat

La convocatòria preveu ajuts que cobriran el 70% o el 100% del cost del servei de menjador escolar / CCB

David Bricollé

Manresa

El Consell Comarcal del Bages obre avui, 7 d’abril, la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al pròxim curs 2026-2027. La convocatòria preveu ajuts que cobriran el 70% o el 100% del cost del servei de menjador escolar, en funció de la situació econòmica i social de cada unitat familiar. Amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació i facilitar l’accés a les famílies, entre el 16 i el 27 de març ja s’ha dut a terme un suport previ als centres educatius d’alta complexitat i d’altres amb característiques similars.

Segons han detallat fonts del Consell Comarcal, el volum de beques concedides continua creixent a la comarca. Si el curs 2024-2025 es van atorgar 5.477 ajuts, en l’actual curs 2025-2026 ja se n’han concedit 5.956, gairebé un 9% més, una xifra que encara pot augmentar perquè la convocatòria continua oberta.

Els ajuts s’adrecen a l’alumnat matriculat en centres sostinguts amb fons públics del Bages. En concret, s’hi poden acollir els infants de 2n i 3r curs del primer cicle d’educació infantil en escoles de la Generalitat on aquest ensenyament estigui implantat; l’alumnat de segon cicle d’educació infantil i dels ensenyaments obligatoris així com aquells alumnes a qui no correspongui menjador preceptiu per manca d’oferta educativa al municipi de residència, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores.

Tota la informació sobre la convocatòria, així com la sol·licitud i les instruccions per tramitar-la, es podran consultar al web del Consell Comarcal del Bages. La tramitació es farà preferentment de manera telemàtica a través del mateix portal, i es recomana l’ús de l’IdCat Mòbil per la seva senzillesa i accessibilitat.

Les famílies que presentin la sol·licitud fins al 6 de maig tindran garantida la valoració de l’ajut abans de l’inici del curs escolar. Tot i això, la convocatòria es mantindrà oberta durant la resta del curs i es podran presentar sol·licituds fins al maig de 2027.

