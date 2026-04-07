Famílies i adolescents de Sant Joan de Vilatorrada preparen una mobilització contra la violència, després de la pallissa a un menor
Volen protestar contra la inseguretat, alhora que l'Ajuntament fa "una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts per xarxes socials"
Centenars de famílies de nens i adolescents de Sant Joan de Vilatorrada i una quantitat similar de joves de la població estan organitzant a través de grups de WhatsApp una gran mobilització ciutadana la tarda del 9 d'abril, dijous, per expressar el seu rebuig a la violència, després de la difusió massiva d'un vídeo en què un menor d'edat n'apallissa un altre mentre un grup de nois els observa i un d'ells ho enregistra amb el seu telèfon mòbil.
Fa mesos que es va crear un grup de WhatsApp de mares i pares de la localitat preocupats per la seguretat dels seus fills. Des de llavors, aquest espai virtual ha servit per compartir inquietuds o informació útil. Però les imatges que han començat a circular a gran escala en les últimes hores han desencadenat una reacció que la majoria dels convidats a la conversa veuen justificada.
També molts alumnes dels centres educatius de Sant Joan, les plantilles dels quals no són alienes al conflicte, estan expressant la seva voluntat de participar-hi. Per aquesta raó s'està distribuint un cartell amb la data de la convocatòria -9 d'abril-, l'hora -set de la tarda- i el lloc -plaça de la Pau-, amb el lema "Ni uno más" i el dibuix d'una mà de color vermell sobre la qual es pot llegir: "Stop!".
Precisament, l'Ajuntament també ha publicat un comunicat en què es fa "una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts per xarxes socials, més tenint en compte que els implicats són menors d'edat". Els responsables municipals afegeixen: "Compartim la preocupació ciutadana, però prioritzem la protecció i seguretat de totes les persones".
Igualment, confirmen que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local "ja investiguen els fets ocorreguts i treballen per actuar amb la màxima diligència", abans de concloure que es posen "a disposició de les forces de seguretat i de tothom que hagi patit qualsevol tipus de violència, per oferir el suport necessari".
