Famílies i adolescents de Sant Joan de Vilatorrada preparen una mobilització contra la violència, després de la pallissa a un menor

Volen protestar contra la inseguretat, alhora que l'Ajuntament fa "una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts per xarxes socials"

Cartell que convida a la mobilització contra la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada / Arxiu particular

Maria Francés

Manresa

Centenars de famílies de nens i adolescents de Sant Joan de Vilatorrada i una quantitat similar de joves de la població estan organitzant a través de grups de WhatsApp una gran mobilització ciutadana la tarda del 9 d'abril, dijous, per expressar el seu rebuig a la violència, després de la difusió massiva d'un vídeo en què un menor d'edat n'apallissa un altre mentre un grup de nois els observa i un d'ells ho enregistra amb el seu telèfon mòbil.

Fa mesos que es va crear un grup de WhatsApp de mares i pares de la localitat preocupats per la seguretat dels seus fills. Des de llavors, aquest espai virtual ha servit per compartir inquietuds o informació útil. Però les imatges que han començat a circular a gran escala en les últimes hores han desencadenat una reacció que la majoria dels convidats a la conversa veuen justificada.

També molts alumnes dels centres educatius de Sant Joan, les plantilles dels quals no són alienes al conflicte, estan expressant la seva voluntat de participar-hi. Per aquesta raó s'està distribuint un cartell amb la data de la convocatòria -9 d'abril-, l'hora -set de la tarda- i el lloc -plaça de la Pau-, amb el lema "Ni uno más" i el dibuix d'una mà de color vermell sobre la qual es pot llegir: "Stop!".

Precisament, l'Ajuntament també ha publicat un comunicat en què es fa "una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts per xarxes socials, més tenint en compte que els implicats són menors d'edat". Els responsables municipals afegeixen: "Compartim la preocupació ciutadana, però prioritzem la protecció i seguretat de totes les persones".

Igualment, confirmen que els Mossos d'Esquadra i la Policia Local "ja investiguen els fets ocorreguts i treballen per actuar amb la màxima diligència", abans de concloure que es posen "a disposició de les forces de seguretat i de tothom que hagi patit qualsevol tipus de violència, per oferir el suport necessari".

RRSS WhatsAppCopiar URL
Cardona reurbanitza la plaça del Mercat per millorar l’accessibilitat i revitalitzar el nucli antic

Berga posarà en marxa un servei d'acompanyament al dol

Convocada la quarta edició de la caminada popular en memòria de la Jordina i contra la violència masclista

Covisa Manresa juga aquest dimecres l'accés als vuitens de final

Trump escala les seves amenaces a l’Iran si no accepta un acord: "Aquesta nit morirà tota una civilització, per no tornar mai més"

Aparca sobre la vorera i acaba detingut per portar droga al cotxe

Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió

El Kontrast expandeix el circ: de Cal Rosal cap a Gironella, el Guixaró i Prats

