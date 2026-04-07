La Feria de Abril torna a Sant Fruitós amb més música, ball i ambient andalús
El Cobert de la Màquina de Batre acollirà el 18 i 19 d’abril actuacions, gastronomia típica, arrossada popular i activitats per a tots els públics en la segona edició de la festa
Regió7
La Feria de Abril tornarà a omplir de música, ball i gastronomia andalusa Sant Fruitós de Bages en la seva segona edició, que se celebrarà el cap de setmana del 18 i 19 d’abril al Cobert de la Màquina de Batre.
La festa començarà dissabte 18 d’abril a les sis de la tarda amb la inauguració de la Feria, que inclourà l’actuació del Coro Rociero Los Cabales de la Casa d’Andalusia de Manresa. A continuació, el públic podrà gaudir d’una demostració de sevillanes i flamenc a càrrec de l’Escola Lourdes Jiménez. A partir de les nou del vespre serà el torn del Concert de Feria amb Jero El Rumbo, i la jornada es tancarà amb una sessió musical amb DJ Creuss & Javi Garcia.
La programació continuarà diumenge 19 d’abril, a l’hora del vermut, amb l’actuació de Jose Desviao. Tot seguit, se celebrarà una arrossada popular. Durant la sobretaula, serà el torn d’una demostració de guitarra a càrrec de Paco Galán i El Tío Curro. A partir de les quatre de la tarda, els ballarins Adri Expósito, Montse Circuns i Jarana oferiran una nova demostració de sevillanes i flamenc. A les sis de la tarda, el concert de cloenda de la Feria anirà a càrrec de Rumbas de NR.
Durant tot el cap de setmana hi haurà servei de restauració típica andalusa i una zona infantil.
Aquesta festa, impulsada pel jovent del municipi amb el suport de l’Ajuntament, va néixer l’any passat amb l’objectiu de posar en valor les tradicions andaluses i fomentar la convivència entre els veïns i veïnes.
El cartell d’aquesta segona edició és una adaptació d’una il·lustració creada per l’artista Pere Clapera l’any 1966 per anunciar un festival de sarsuela. Aquesta adaptació vol retre homenatge a Clapera, reconegut artista santfruitosenc, en el marc de l’Any Pere Clapera 2026.
