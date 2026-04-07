La Feria de Abril torna a Sant Fruitós amb més música, ball i ambient andalús

El Cobert de la Màquina de Batre acollirà el 18 i 19 d’abril actuacions, gastronomia típica, arrossada popular i activitats per a tots els públics en la segona edició de la festa

La plaça del Cobert del Batre serà l'escenari de les actuacions

La plaça del Cobert del Batre serà l'escenari de les actuacions / Arxiu | Mireia Arso

Sant Fruitós de Bages

La Feria de Abril tornarà a omplir de música, ball i gastronomia andalusa Sant Fruitós de Bages en la seva segona edició, que se celebrarà el cap de setmana del 18 i 19 d’abril al Cobert de la Màquina de Batre.

La festa començarà dissabte 18 d’abril a les sis de la tarda amb la inauguració de la Feria, que inclourà l’actuació del Coro Rociero Los Cabales de la Casa d’Andalusia de Manresa. A continuació, el públic podrà gaudir d’una demostració de sevillanes i flamenc a càrrec de l’Escola Lourdes Jiménez. A partir de les nou del vespre serà el torn del Concert de Feria amb Jero El Rumbo, i la jornada es tancarà amb una sessió musical amb DJ Creuss & Javi Garcia.

La programació continuarà diumenge 19 d’abril, a l’hora del vermut, amb l’actuació de Jose Desviao. Tot seguit, se celebrarà una arrossada popular. Durant la sobretaula, serà el torn d’una demostració de guitarra a càrrec de Paco Galán i El Tío Curro. A partir de les quatre de la tarda, els ballarins Adri Expósito, Montse Circuns i Jarana oferiran una nova demostració de sevillanes i flamenc. A les sis de la tarda, el concert de cloenda de la Feria anirà a càrrec de Rumbas de NR.

Durant tot el cap de setmana hi haurà servei de restauració típica andalusa i una zona infantil.

Aquesta festa, impulsada pel jovent del municipi amb el suport de l’Ajuntament, va néixer l’any passat amb l’objectiu de posar en valor les tradicions andaluses i fomentar la convivència entre els veïns i veïnes.

El cartell d’aquesta segona edició és una adaptació d’una il·lustració creada per l’artista Pere Clapera l’any 1966 per anunciar un festival de sarsuela. Aquesta adaptació vol retre homenatge a Clapera, reconegut artista santfruitosenc, en el marc de l’Any Pere Clapera 2026.

Tracking Pixel Contents