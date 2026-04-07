La Fira del Montserratí omplirà Sant Cristòfol de gastronomia i cultura

El certamen torna com a punt d’avituallament de la Marxa del Pelegrí, amb productes de proximitat, esmorzar popular i mostres de cultura tradicional durant tot el matí de diumenge

La Fira del Montserratí de l'any passat / Ajuntament de Castellbell i el Vilar

El nucli de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar serà l’escenari, aquest pròxim diumenge al matí, d’una nova edició de la Fira del Montserratí, que torna a ser punt d’avituallament dels participants de la Marxa del Pelegrí.

La mostra potenciarà l’oferta gastronòmica del territori amb un mercat atractiu de productes de proximitat, on es podran adquirir formatges, embotits, mató, productes d’horta i una àmplia varietat de vins de la DO Pla de Bages. La fira serà el primer punt d’avituallament per als participants de la Marxa del Pelegrí, que hauran sortit de Montserrat, i oferirà un esmorzar per ajudar-los a recuperar forces.

Durant tot el matí, la Fira del Montserratí també inclourà una destacada mostra de cultura popular, amb la participació de les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar i dels Diables Els Resistents.

El certamen és organitzat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, a través de l’Associació del Parc Rural del Montserrat.

Notícies relacionades

La Marxa del Pelegrí manté les inscripcions obertes, amb la previsió d’arribar al miler de participants, i ofereix les tres modalitats habituals: la caminada llarga de 26 quilòmetres, de Montserrat a Manresa; la caminada curta de 8 quilòmetres, de Montserrat fins a Sant Cristòfol (Castellbell i el Vilar); i la ruta circular de 17 quilòmetres, amb sortida i arribada a Manresa.

  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  8. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Althaia tracta el paper de la dieta i de la veu en la millora de la qualitat de vida de les persones amb Parkinson

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

El fill d’Ábalos nega "ser custodi de res ni de ningú" i assegura que va prestar els seus propis diners al seu pare

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona
