La Fira del Montserratí omplirà Sant Cristòfol de gastronomia i cultura
El certamen torna com a punt d’avituallament de la Marxa del Pelegrí, amb productes de proximitat, esmorzar popular i mostres de cultura tradicional durant tot el matí de diumenge
Regió7
El nucli de Sant Cristòfol de Castellbell i el Vilar serà l’escenari, aquest pròxim diumenge al matí, d’una nova edició de la Fira del Montserratí, que torna a ser punt d’avituallament dels participants de la Marxa del Pelegrí.
La mostra potenciarà l’oferta gastronòmica del territori amb un mercat atractiu de productes de proximitat, on es podran adquirir formatges, embotits, mató, productes d’horta i una àmplia varietat de vins de la DO Pla de Bages. La fira serà el primer punt d’avituallament per als participants de la Marxa del Pelegrí, que hauran sortit de Montserrat, i oferirà un esmorzar per ajudar-los a recuperar forces.
Durant tot el matí, la Fira del Montserratí també inclourà una destacada mostra de cultura popular, amb la participació de les colles de geganters i bastoners de Castellbell i el Vilar i dels Diables Els Resistents.
El certamen és organitzat per l’Ajuntament de Castellbell i el Vilar i compta amb la col·laboració de la Diputació de Barcelona, a través de l’Associació del Parc Rural del Montserrat.
Marxa del Pelegrí
La Marxa del Pelegrí manté les inscripcions obertes, amb la previsió d’arribar al miler de participants, i ofereix les tres modalitats habituals: la caminada llarga de 26 quilòmetres, de Montserrat a Manresa; la caminada curta de 8 quilòmetres, de Montserrat fins a Sant Cristòfol (Castellbell i el Vilar); i la ruta circular de 17 quilòmetres, amb sortida i arribada a Manresa.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
- Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris