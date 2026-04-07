Jordi Solernou, alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, sobre la pallissa a un menor al poble: "Després de veure el vídeo, m'ha costat dormir"
Sant Joan de Vilatorrada suspèn la festa per a joves que havia programat per el proper divendres al vespre degut a la baralla que s'ha fet viral aquest cap de setmana
El vídeo que s'ha fet viral aquest cap de setmana on es veu un grup de menors apallissant-ne un altre a Sant Joan de Vilatorrada ha causat molta preocupació al poble. En les imatges, un jove, menor, agredeix a puntades de peu a un altre que es troba contra una paret, mentre altres s'ho miren i, fins i tot, graven l'escena amb els mòbils. L'alcalde, Jordi Solernou, ha reconegut a Regió7 que "li ha costat dormir després de veure el vídeo".
A Solernou li preocupa que "es pugui donar una imatge de Sant Joan que no és. Això no és el Bronx". Per això "hi posaran tots els esforços per evitar que aquests fets quedin impunes", i ha declarat que col·laboraran amb la policia per a "evitar que fets com aquests es repeteixin". D'entrada, des de l'Ajuntament ja s'ha informat la policia que aquests darrers dies de festa s'ha vist un moviment anormal de joves, menors, que no eren de la població, voltant pels carrers del poble. Segons Solernou, no hi havia una causa aparent d'aquesta concentració, "no hi havia cap festa popular, ni cap acte que ho justifiqués", i per això han decidit "suspendre la festa que hi ha organitzada per divendres dia 10 a Cal Gallifa".
Es tracta d'un acte anomenat Esofest, per a joves de 1r a 4t d'ESO i que estava previst sense begudes alcohòliques a l'interior, però, "a l'exterior és molt difícil de saber què pot passar, i amb les convocatòries per xarxes socials, ens ha fet directament por mantenir la convocatòria". Temen que pugui acabar derivant en una repetició dels fets. Malgrat això, la festa es farà en una altra ocasió.
Encara que de la baralla viral ni víctima ni agressor no són veïns de Sant Joan, des de l'Ajuntament "condemnen qualsevol mena de violència, i no volen que es creï alarma social".
