Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Els treballs, que comencen aquesta setmana i duraran dos mesos, es concentraran a l'espai proper a l'escola

Tram de la carretera de Viver de Navàs, on s'intervindrà

Tram de la carretera de Viver de Navàs, on s'intervindrà / Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana els treballs de millora que ha projectat a la carretera de Viver de Navàs (la BV-4235), en un tram d'uns 150 metres dins del nucli urbà propers a la zona escolar. En concret, les obres es faran entre els punts quilomètrics 0+200 i 0+350 d'aquesta carretera, amb un termini d'execució de dos mesos, i un pressupost de 39.999,01 euros, amb l'IVA inclòs.

L'objectiu és millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat en general, donant continuïtat a l’itinerari de l’aparcament fins a l’escola. Les obres consistiran en implantar un nou pas de vianants a la cruïlla entre aquesta carretera i el carrer de Santa Teresita. També s’allargarà la vorera existent del marge esquerre (a l’altura del PK 0+250) per millorar l’itinerari entre l’aparcament i l’escola, s’ordenarà l’espai d’aparcament puntant l’espai de les zones de pàrquing, i s’implantarà una nova porta d’entrada consistent en la construcció d’una esquena d’ase i bases transversals d’alerta (BTA).

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

El fill d’Ábalos nega "ser custodi de res ni de ningú" i assegura que va prestar els seus propis diners al seu pare

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»
