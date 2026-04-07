Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà
Els treballs, que comencen aquesta setmana i duraran dos mesos, es concentraran a l'espai proper a l'escola
Regió7
La Diputació de Barcelona iniciarà aquesta setmana els treballs de millora que ha projectat a la carretera de Viver de Navàs (la BV-4235), en un tram d'uns 150 metres dins del nucli urbà propers a la zona escolar. En concret, les obres es faran entre els punts quilomètrics 0+200 i 0+350 d'aquesta carretera, amb un termini d'execució de dos mesos, i un pressupost de 39.999,01 euros, amb l'IVA inclòs.
L'objectiu és millorar l’accessibilitat, la seguretat viària i la mobilitat en general, donant continuïtat a l’itinerari de l’aparcament fins a l’escola. Les obres consistiran en implantar un nou pas de vianants a la cruïlla entre aquesta carretera i el carrer de Santa Teresita. També s’allargarà la vorera existent del marge esquerre (a l’altura del PK 0+250) per millorar l’itinerari entre l’aparcament i l’escola, s’ordenarà l’espai d’aparcament puntant l’espai de les zones de pàrquing, i s’implantarà una nova porta d’entrada consistent en la construcció d’una esquena d’ase i bases transversals d’alerta (BTA).
