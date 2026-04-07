Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Agressió a Sant JoanArtemis IIEpidèmia d’alopèciaAplec de JoncadellaIñaki MurLa Molina
instagramlinkedin

La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre

Els Mossos investiguen els fets i pel moment no han trascendit dades oficials, però encara no s'han fet detencions

Després de la pallisa, l'agressor encara s'ajup a agafar alguna cosa de la víctima, a Sant Joan

Després de la pallisa, l'agressor encara s'ajup a agafar alguna cosa de la víctima, a Sant Joan / Arxiu particular

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió que un grup de joves, possiblement menors, va propinar a un altre, també menor, a Sant Joan de Vilatorrada. Malgrat que circulen imatges per xarxes socials, i que la pallissa s'ha arribat a fer viral, les informacions oficials sobre els fets són molt poques. Tanmateix sí que es conix que hores d'ara encara no s'han practicat detencions, ni tampoc hi ha cap denúncia presentada.

Ara s'ha sabut que la gravació va ser feta el diumenge dia 5 d'abril a les 20 h. Això coincideix amb les declaracions que ha fet l'alcalde, Jordi Solernou, a Regió7, i segons les quals aquest passat cap de setmana hi havia grups de joves que no eren del poble circulant per Sant Joan. El lloc, el carrer Sant Joan de la població, a la cantonada amb el carrer de Joncadella. I poca cosa més, més enllà que el vídeo ha fet molt soroll a xarxes i, fins i tot, en algunes s'ha arribat a identificar a víctima i agressor. El que sí que ha confirmat l'alcalde és que cap dels dos és veí del poble.

Subscriu-te per seguir llegint

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
  2. Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
  3. Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
  4. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  5. Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat
  6. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  7. Marc Aloy, Alcalde de Manresa: 'No és culpa dels migrants que els serveis estiguin tensionats
  8. Identificats diversos espanyols entre les víctimes d’una xarxa nepalesa de falsos rescats milionaris

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

Milloren la carretera de Viver de Navàs al seu pas pel nucli urbà

El fill d’Ábalos nega "ser custodi de res ni de ningú" i assegura que va prestar els seus propis diners al seu pare

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Almenys un mort en un atemptat amb fusells d’assalt davant del consolat israelià d’Istanbul

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

Cas de la brutal pallissa a un menor a Sant Joan: què en sabem fins ara?

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El fill d'Ábalos diu que no "custodia" diners del seu pare i desmenteix haver parlat "en clau" amb Koldo García

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

El permís laboral de 5 dies que tenen tots els treballadors el 2026 i que molts no estan fent servir

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La gestió del personal, principal repte de les empreses de Solsona i Cardona

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»

La família Òrrit Pires: «Un desaparegut té drets i les seves famílies també»
