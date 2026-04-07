La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
Els Mossos investiguen els fets i pel moment no han trascendit dades oficials, però encara no s'han fet detencions
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'agressió que un grup de joves, possiblement menors, va propinar a un altre, també menor, a Sant Joan de Vilatorrada. Malgrat que circulen imatges per xarxes socials, i que la pallissa s'ha arribat a fer viral, les informacions oficials sobre els fets són molt poques. Tanmateix sí que es conix que hores d'ara encara no s'han practicat detencions, ni tampoc hi ha cap denúncia presentada.
Ara s'ha sabut que la gravació va ser feta el diumenge dia 5 d'abril a les 20 h. Això coincideix amb les declaracions que ha fet l'alcalde, Jordi Solernou, a Regió7, i segons les quals aquest passat cap de setmana hi havia grups de joves que no eren del poble circulant per Sant Joan. El lloc, el carrer Sant Joan de la població, a la cantonada amb el carrer de Joncadella. I poca cosa més, més enllà que el vídeo ha fet molt soroll a xarxes i, fins i tot, en algunes s'ha arribat a identificar a víctima i agressor. El que sí que ha confirmat l'alcalde és que cap dels dos és veí del poble.
