Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: "Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial"
El vídeo de l'agressió d'un adolescent del Bages s'estén a gran escala i desencadena reaccions de "fàstic" i "rebuig", i també de disgust per l'"educació" i "els valors" dels joves
MARIA FRANCÉS
La pallissa d'un menor d'edat a un altre a Sant Joan de Vilatorrada ha desencadenat centenars de reaccions ciutadanes, tant al carrer com als grups de WhatsApp i les xarxes socials. El vídeo de l'agressió, enregistrat amb un telèfon mòbil per uns companys dels nois, s'ha propagat a gran escala i ha sacsejat la societat dels municipis del Bages relacionats amb els implicats.
Ocasions com aquesta demostren que l'adjectiu "viral" no s'aplica únicament al material que resulta simpàtic, divertit o útil, ja que també es pot referir a continguts profundament desagradables. Els espais de trobada, físics o virtuals, on interactuen els companys i les famílies dels estudiants involucrats en els fets van ser els primers a bullir.
Gradualment, el vídeo es va anar estenent, fins arribar a altres cercles més allunyats. Ara ja l'han vist tant els Mossos d'Esquadra com les màximes autoritats del país.
La reacció instantània de molts destinataris és la sorpresa, l'estupor. La mare d'una adolescent d'una població de la comarca exclamava a través de WhatsApp: "Tant de bo no sigui real, sinó intel·ligència artificial".
Però altres usuaris van reconèixer sense problemes els menors i el carrer de Sant Joan on es desenvolupa el succés. La "indignació" per les puntades de peu de l'atacant i, en menor mesura, per la "passivitat" dels testimonis està sent el més habitual. La llista d'insults s'ha complementat amb la difusió de la identitat del mal tractador: nom, perfil en plataformes digitals, fotografies...
Mentre que hi ha veïns que demanen "justícia" amb "ràbia", "fàstic" o "rebuig", d'altres repliquen que "ja se n'ha fet", tot i que exigeixen més "contundència". D'una manera més serena, una porció de participants en aquest debat espontani, mantingut en diferents espais, sense ordre ni moderació, es pregunten per la raó d'aquesta exhibició de violència.
Més que les causes precises de la sèrie de cops al carrer de Sant Joan de Vilatorrada, els interessats comparteixen la necessitat de saber "per què els nostres joves es comporten així", per esbrinar quins són els seus "valors", la seva "educació". "Encara són nens...", es lamenta l'autora d'un missatge que no troba més paraules per manifestar els efectes de l'horror.
Subscriu-te per seguir llegint
