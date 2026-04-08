Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada

Víctima i agressor es coneixien i havien tingut disputes prèvies, segons els Mossos

Captures del vídeo que s'ha difós a les xarxes de la pallissa al carrer a un menor de Sant Joan / Xarxes socials

Eduard Font Badia

Manresa

Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest migdia el presumpte autor de l’agressió a un menor a Sant Joan de Vilatorrada. Finalment, arran de la denúncia presentada ahir per la víctima, els agents han pogut comprovar ara que els fets, que es van enregistrar en vídeo, van tenir lloc el passat 3 d’abril, pels volts de les vuit del vespre.

Inicialment, s'havia dit que va ser el diumenge, i finalment va ser el divendres passat. Segons la policia catalana, l'agressió no va ser fortuïta, sinó que els implicats ja es coneixien prèviament i ja hi havia conflictes anteriors entre ells. Aprofitant l'agressió, el detingut li hauria sostret diners a la víctima. La detenció ha tingut lloc a Sant Fruitós de Bages aquest migdia.

