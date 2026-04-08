Dijous de màniga curta: la màxima podria superar els 30ºC al Bages
El pronòstic del Meteocat preveu una jornada amb temperatures que oscil·laran entre els 28 i 31ºC a la Catalunya central
El canvi d'armari arriba abans d'hora i de forma temporal. Els termòmetres han pujat gradualment al llarg d'aquesta setmana i han deixat en els darrers dies temperatures inusualment altes per l'època de l'any. És el cas dels valors que es poden arribar a enregistrar aquest dijous a la Catalunya central, on s'espera una màxima que superarà els 30ºC al Bages, segons la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya.
A la resta de comarques de la regió, els valors giraran entorn els 28ºC i només a la Cerdanya se situaran al voltant dels 23ºC.
Aquest augment significatiu de temperatures serà puntual, ja que s'espera que a partir de diumenge els termòmetres tornin a baixar i les màximes s'estabilitzin per sota dels 20ºC a gran part del territori.
