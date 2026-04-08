Els Ajuntaments Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages condemnen conjuntament la pallissa a un menor
Segons el comunicat, en l'agressió van intervenir-hi menors d'ambdós municipis
Els Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i de Sant Fruitós de Bages han emès un comunicat conjunt en el qual condemnen "tot tipus de violència i agressió vingui d’on vingui". La nota s'ha fet pública a causa de la publicació a través de xarxes socials i de canals de missatgeria d'un vídeo "en què es mostra l’agressió a una persona menor d’edat en un carrer de Sant Joan de Vilatorrada, on presumptament van intervenir menors d'ambdós municipis", segons diu el mateix comunicat.
Des dels Ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada i Sant Fruitós de Bages condemnem l'agressió i "manifestem que aquests fets són totalment incompatibles amb els valors de respecte i convivència que identifiquen els nostres municipis i la nostra comarca". Des de la nota, es fa "una crida a la responsabilitat en la difusió de continguts per xarxes socials, més tenint en compte que els implicats són menors d’edat. Compartim la preocupació ciutadana, però prioritzem la protecció i seguretat de totes les persones".
El comunicat acaba dient que les respectives policies locals i el cos de Mossos d’Esquadra investiguen els fets ocorreguts "amb la màxima diligència", i que per part dels Ajuntaments "ens posem a disposició de les forces de seguretat i de tothom que hagi patit qualsevol tipus de violència, per oferir el suport necessari".
Aquest comunicat confirma que algun dels participants en la pallissa del passat diumenge al vespre al carrer Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada, viuen a Sant Fruitós, una qüestió que al cap de poca estona de la viralització dels fets, algunes xarxes socials ja difonien. Tot i que en cap cas se n'ha difós cap informació oficial ni de la procedència de l'agressor principal, el qui dona els cops de coça, o de la víctima, el mateix alcalde de Sant Joan va dir que no eren de la població. Sí que ho poden ser alguns dels altres menors que hi ha al voltant de l'agressió.
El jove apallissat, de 14 anys, va presentar denúncia dimarts a la tarda a comissaria dels Mossos a Manresa.
