Enric Palà, el manresà que s'ha proposat recórrer mig món en bicicleta per arribar fins al Japó: "Molts em diuen que soc agosarat, però vull omplir la meva vida d’experiències"
L'aventura, que començarà el 18 d'abril des de Manresa, el durà a recórrer una vintena de països durant un any, amb la idea de superar un repte personal i descobrir noves cultures
Les distàncies s’han escurçat tant que en un sol dia podem plantar-nos a l’altra punta del món agafant l'avió. Però hi ha qui valora més el viatge que el destí, com Enric Palà (Manresa, 1997), que ha decidit aturar la seva carrera com a dissenyador gràfic per emprendre un repte únic: arribar fins al Japó en bicicleta, només acompanyat per una tenda de campanya i una càmera per enregistrar el viatge. "Molts em diuen que soc agosarat, però el que realment vull és viure i omplir la meva vida d’experiències", diu.
La idea va néixer fa dos anys, després de recórrer el Camino de Santiago en bicicleta. "Allà vaig conèixer un alemany i un italià que havien deixat les seves feines per voltar pel món. Al principi em van semblar bojos, però em van inspirar", recorda. A partir d’aquell moment, es va començar a plantejar si ell seria capaç d’entomar un repte similar, encara que allò suposés renunciar a la seva estabilitat. "Estic independitzat i amb una feina que m’agrada, però tinc ganes de sortir de la zona de confort. Sempre havia volgut anar al Japó, però fer-ho en bicicleta em permet descobrir països, conèixer cultures i gaudir del camí".
L’aventura començarà el 18 d’abril, quan té previst sortir de la plaça Major de Manresa, on fa una crida a tothom qui el vulgui acomiadar en la sortida, prevista a dos quarts d'onze del matí. La idea és arribar d’aquí a un any a Sapporo, a l’illa muntanyosa d’Hokkaido. Pel camí travessarà una vintena de països: passarà per França i Itàlia abans d’endinsar-se a l’Europa central i continuar per Eslovènia, Croàcia, Sèrbia, Macedònia, Grècia,Turquia i Georgia. A partir d’aquí, la situació a l’Iran i les dificultats amb el visat rus l’han obligat a redirigir la ruta i a agafar un avió fins a Kazakhstan, passant per Uzbekistan, fins a entrar a la Xina, un dels trams que més il·lusió li fan perquè li permetrà descobrir la part més rural i desconeguda del país. Després baixarà cap al sud-est asiàtic i volarà fins al Japó per completar el trajecte a Sapporo, ciutat coneguda per la seva cultura cervesera, "on posaré punt final al viatge amb una bona cervesa".
Des que va prendre la decisió, s’ha estat preparant físicament amb llargues rutes en bicicleta. "Un 95% del camí fins a Geòrgia són carreteres asfaltades, i he buscat vies secundàries amb poca inclinació, ja que portaré entre 30 i 40 quilos d’equipatge", explica. Durant el temps que estigui pedalant, la bicicleta serà com la seva mobile home: hi portarà la tenda de campanya i tot l’equip electrònic per orientar-se i enregistrar el viatge amb una càmera de 360 graus per compartir l’experiència per les xarxes socials. "He buscat patrocinadors, però no hi ha hagut sort", destaca Palà, que ha estalviat per comprar-se l’equipació necessària i assumir els costos del trajecte.
Tot i tenir-ho tot a punt, admet que està nerviós. "Sé que hi haurà dies difícils, que plourà i passaré fred, però també confio en la bondat de la gent", apunta el manresà, que destaca el suport de la família i els amics en una aventura que molts consideren agosarada. "Em diuen que soc valent, però més por em fa renunciar a viure experiències com aquesta. Prefereixo que em passin coses, encara que alguna sigui dolenta, que no pas que no me’n passi cap. Per viure s’han de prendre riscos", diu, convençut que aquest viatge li marcarà la vida.
