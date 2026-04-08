Les caramelles omplen de música, cants i balls les places i els carrers de Sant Fruitós de Bages

L'Agrupació Coral va comptar amb la col·laboració de l'Esbart Som Riu d'Or

Un dels balls de caramelles a Sant Fruitós de Bages / JAUME GRANDIA

Jaume Grandia

Manresa

Com és tradició per Pasqua, Sant Fruitós de Bages va gaudir aquest cap de setmana dels cants de les caramelles, a càrrec de l'Agrupació Coral, sota la direcció d'Anna Maria Riera Fontcuberta. Els caramellaires van iniciar la matinal cantant al carrer Germán Duran, per després prosseguir cap al carrer del Padró, davant de Cal Casajuana. La ruta va continuar per l’església parroquial i, seguidament, per la plaça Alfred Figueras per finalitzar a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. La coral va comptar amb la col·laboració de l'Esbart Som Riu d'Or.

