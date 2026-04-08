Les caramelles omplen de música, cants i balls les places i els carrers de Sant Fruitós de Bages
L'Agrupació Coral va comptar amb la col·laboració de l'Esbart Som Riu d'Or
Jaume Grandia
Manresa
Com és tradició per Pasqua, Sant Fruitós de Bages va gaudir aquest cap de setmana dels cants de les caramelles, a càrrec de l'Agrupació Coral, sota la direcció d'Anna Maria Riera Fontcuberta. Els caramellaires van iniciar la matinal cantant al carrer Germán Duran, per després prosseguir cap al carrer del Padró, davant de Cal Casajuana. La ruta va continuar per l’església parroquial i, seguidament, per la plaça Alfred Figueras per finalitzar a la plaça de la Vila, davant de l'Ajuntament. La coral va comptar amb la col·laboració de l'Esbart Som Riu d'Or.
Contingut ofert per
La Seu d’Urgell estrena la seu de l’IRTA al Pirineu per reforçar la innovació agroalimentària de muntanya
Contingut patrocinat