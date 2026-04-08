El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
El jove, de 14 anys, va acabar denunciant els fets aquest dimarts a la tarda a la comissaria de Manresa
El menor agredit a Sant Joan de Vilatorrada ja ha presentat denúncia. El jove va personar-se aquest dimarts avançada la tarda a la comissaria de Manresa per exposar els fets dels quals va ser víctima el diumenge passat a les 20 hores. Per ara, la investigació segueix oberta i els Mossos d'Esquadra, de moment, no han efectuat cap detenció.
El menor que va patir la pallissa té 14 anys i va explicar als agents el desenvolupament dels fets que van acabar en una agressió que es va acabar fent viral a les xarxes perquè un dels participants ho va gravar amb el telèfon mòbil i ho va difondre. De fet, en el mateix vídeo s'observa com un dels participants, que només es mira l'agressió, li diu gestualment a qui grava que s'apropi per tenir millor visió de l'escena.
No ha transcendit cap informació de la declaració del menor, però els agents segueixen treballant amb la molta informació que els agressors tenen penjada a xarxes socials. Els fets van passar diumenge, dia 5 d'abril, a les vuit del vespre, al carrer de Sant Joan de Sant Joan de Vilatorrada, a la cantonada amb el carrer Joncadella. En el moment dels fets, malgrat ser una hora normal i un lloc habitat, pràcticament no hi va haver testimonis dels fets, ja que els veïns, la majoria, es trobaven fora per Setmana Santa.
De totes maneres, el testimoni dels fets el van deixar els mateixos autors a les xarxes.
