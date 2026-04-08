El projecte de fa una dècada per desdoblar la C-55 saltava el riu amb dos grans viaductes

El traçat marxava cap a la zona de Can Font, a la banda oposada del Cardener, i pel mig del camp de golf de Castellgalí

Tram de la C-55 al seu pas per Castellgalí / ARXIU/MIREIA ARSO

David Bricollé

Manresa

El desdoblament del tram sud de la C-55 entre Manresa i Castellbell tenia un projecte redactat des de fa una dècada. El 2007 se’n va presentar un estudi previ de traçat i el 2011 se’n va adjudicar la redacció dividit en tres trams a tres empreses diferents, i se’n van pagar més de dos milions d’euros.

En total, el projecte abastava un recorregut d’uns 10 quilòmetres, que anaven des de la part final de la baixada de Sant Pau (on acaba la variant de Manresa ara ja desdoblada) fins a la connexió amb la carretera C-58, a Castellbell.

De nord a sud, el projecte s’iniciava després d’aquesta variant de Manresa ja desdoblada. En aquesta continuació es preveia la primera intervenció de gran envergadura: la construcció d’un nou viaducte sobre el Cardener després de l’accés sud de Manresa, d’una longitud de 180 metres i que es construiria (per la banda dreta) en paral·lel al que ja hi ha. De manera que el nou serviria per als dos carrils en sentit Barcelona i l’actual per als de sentit Manresa. A partir d’aquí la carretera preveia seguir la traça actual, i s’afegiria la nova plataforma per desdoblar-la fins a arribar al sector situat després del nucli dels Comtals i de la benzinera Sant Jordi.

Era des d’aquest punt –en concret, de davant de l’enllaç amb el polígon industrial Els Torrents– on s’iniciava la part del traçat que al llarg d’aquests anys ha generat més discrepància. El projecte dibuixava el canvi més substancial en aquest tram sud de l’Eix del Llobregat amb l’obertura d’un nou traçat. El que plantejava era que la nova autovia marxaria cap a l’altre costat del riu Cardener, passaria pel bell mig del camp de golf La Roqueta amb un recorregut –pel sector de Can Font– més recte que l’actual per esquivar el nucli urbà de Castellgalí.

Aquest traçat tornaria a travessar el riu per una zona mediambientalment molt sensible, ja que es tracta de l’aiguabarreig del Cardener i el Llobregat, per tornar a coincidir amb el recorregut actual a l’inici de la recta de Castellgalí a Sant Vicenç, i des d’aquí seguiria plenament el recorregut que hi ha i es desdoblaria. El tram nou contemplava dos viaductes dobles, d’uns 450 metres de longitud el que passaria pel sector del golf i d’uns 700 el de la confluència del Cardener i el Llobregat.

Les caramelles omplen de música, cants i balls les places i els carrers de Sant Fruitós de Bages

Tens 50 anys i encara no has rebut la carta del cribratge de còlon? Això és el que has de saber

Adeu a passar Sant Jordi sol: així és la trobada que vol crear noves parelles abans del 23 d'abril

La Seu d'Urgell estrena la seu de l'IRTA al Pirineu per reforçar la innovació agroalimentària de muntanya

Una taula rodona sobre el col·lapse de Rodalies constata els efectes negatius que està tenint per a Manresa i el Bages

La Fundació Horitzó i Ada Parellada s'alien per trencar l'estigma de la salut mental en l'àmbit laboral

Castellgalí, el punt crític de la C-55

L'Adreçador del 8 d'abril del 2026, per Galdric Sala

