El projecte de fa una dècada per desdoblar la C-55 saltava el riu amb dos grans viaductes
El traçat marxava cap a la zona de Can Font, a la banda oposada del Cardener, i pel mig del camp de golf de Castellgalí
El desdoblament del tram sud de la C-55 entre Manresa i Castellbell tenia un projecte redactat des de fa una dècada. El 2007 se’n va presentar un estudi previ de traçat i el 2011 se’n va adjudicar la redacció dividit en tres trams a tres empreses diferents, i se’n van pagar més de dos milions d’euros.
En total, el projecte abastava un recorregut d’uns 10 quilòmetres, que anaven des de la part final de la baixada de Sant Pau (on acaba la variant de Manresa ara ja desdoblada) fins a la connexió amb la carretera C-58, a Castellbell.
De nord a sud, el projecte s’iniciava després d’aquesta variant de Manresa ja desdoblada. En aquesta continuació es preveia la primera intervenció de gran envergadura: la construcció d’un nou viaducte sobre el Cardener després de l’accés sud de Manresa, d’una longitud de 180 metres i que es construiria (per la banda dreta) en paral·lel al que ja hi ha. De manera que el nou serviria per als dos carrils en sentit Barcelona i l’actual per als de sentit Manresa. A partir d’aquí la carretera preveia seguir la traça actual, i s’afegiria la nova plataforma per desdoblar-la fins a arribar al sector situat després del nucli dels Comtals i de la benzinera Sant Jordi.
Era des d’aquest punt –en concret, de davant de l’enllaç amb el polígon industrial Els Torrents– on s’iniciava la part del traçat que al llarg d’aquests anys ha generat més discrepància. El projecte dibuixava el canvi més substancial en aquest tram sud de l’Eix del Llobregat amb l’obertura d’un nou traçat. El que plantejava era que la nova autovia marxaria cap a l’altre costat del riu Cardener, passaria pel bell mig del camp de golf La Roqueta amb un recorregut –pel sector de Can Font– més recte que l’actual per esquivar el nucli urbà de Castellgalí.
Aquest traçat tornaria a travessar el riu per una zona mediambientalment molt sensible, ja que es tracta de l’aiguabarreig del Cardener i el Llobregat, per tornar a coincidir amb el recorregut actual a l’inici de la recta de Castellgalí a Sant Vicenç, i des d’aquí seguiria plenament el recorregut que hi ha i es desdoblaria. El tram nou contemplava dos viaductes dobles, d’uns 450 metres de longitud el que passaria pel sector del golf i d’uns 700 el de la confluència del Cardener i el Llobregat.
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”
- Una infermera bagenca lidera una guia clau per detectar les persones amb més risc de problemes de salut per pobresa
- Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
- Els comunicadors en ciència no hem d’espantar, però pinta malament
- Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
- Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
- Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
- Quatre grups de turistes de Montserrat parlen: 'El santuari del Chochis és com Montserrat