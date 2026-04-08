Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
C-55Agressió a Sant JoanMissió Artemis IIPont de Sant FrancescMor Isabel CardonaLa Molina
instagramlinkedin

Sant Salvador perd Jaume Casanovas, que va ser vuit anys regidor al municipi

Metge de cirurgia pediàtrica i pediatre, va treballar a l'Àrea Bàsica de Salut d'Artés, i va ser director mèdic a Sant Joan de Déu de Manresa

Jaume Casanovas en una foto d'arxiu

Sant Salvador de Guardiola

Jaume Casanovas Tamayo, que va ser regidor durant vuit anys a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, ha mort aquest dimecres després d'una llarga malaltia. No es preveu que hi hagi vetlla ni tampoc funeral fora de l'estricta intimitat.

Nascut a Barcelona l'any 1945, Casanovas es va traslladar al Bages a mitjan anys 70, i el 2003 es va iniciar en la vida política quan va entrar com a regidor al consistori de Sant Salvador. Aquell any ho va fer amb l'Alternativa-AM, que es va quedar a l'oposició, i el 2007 ja es va presentar amb les sigles d'ERC, que ell mateix va encapçalar prenent el relleu de Xavier Alsina, i va formar coalició de govern amb Gent pel Canvi, d'Albert Miralda, partit al qual es va integrar en els següents comicis, tot i que anava al número 11 de la llista i no va sortir.

Notícies relacionades

De professió, Jaume Casanovas era metge de cirurgia pediàtrica i pediatre. Va arribar a Manresa l'any 1976, on va ser director mèdic de l'hospital de Sant Joan de Déu, i més tard va treballar a l'Àrea Bàsica de Salut d'Artés.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Un vídeo mostra la brutal pallissa al carrer a un menor d'edat a Sant Joan de Vilatorrada
  2. Ràbia i desconcert per la pallissa a un menor a Sant Joan de Vilatorrada: 'Tant de bo no fos real, sinó intel·ligència artificial
  3. L’insòlit autobús de Catalunya que només fa dos viatges l’any i surt d’una planta de reciclatge
  4. Mari Carme Òrrit Pires: Una bagenca a l’ull de l’huracà del drama dels desapareguts
  5. Carlos Carrizosa: “Vaig recomanar als líders del ‘procés’ que canviessin d’advocat perquè pensaven que no anirien a la presó”
  6. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  7. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  8. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre

L'odissea de Lola, la cotorra que es va perdre a l'aeroport de Dublín i va ser apadrinada per la policia

L'odissea de Lola, la cotorra que es va perdre a l'aeroport de Dublín i va ser apadrinada per la policia

Alerta amb Bichota: retiren el suposat potenciador sexual que amagava viagra

Alerta amb Bichota: retiren el suposat potenciador sexual que amagava viagra

Marcel Barrena finalitza el rodatge de 'La roja', rodada en part a Manresa

Marcel Barrena finalitza el rodatge de 'La roja', rodada en part a Manresa

La presentació del llibre ‘Teixir comunitats’ porta l’aventura comunitària a Igualada

La presentació del llibre ‘Teixir comunitats’ porta l’aventura comunitària a Igualada

Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027

Bacardit i Perramon es reuneixen amb Artur Mas per impulsar la “casa gran del manresanisme” de cara a 2027

Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d’animació de Mafalda

Netflix llança la primera imatge de la seva sèrie d’animació de Mafalda

Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva

Sant Pau, primer hospital de Catalunya a recanviar la vàlvula mitral del cor amb una cirurgia mínimament invasiva
