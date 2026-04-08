Sant Salvador perd Jaume Casanovas, que va ser vuit anys regidor al municipi
Metge de cirurgia pediàtrica i pediatre, va treballar a l'Àrea Bàsica de Salut d'Artés, i va ser director mèdic a Sant Joan de Déu de Manresa
Jaume Casanovas Tamayo, que va ser regidor durant vuit anys a l'Ajuntament de Sant Salvador de Guardiola, ha mort aquest dimecres després d'una llarga malaltia. No es preveu que hi hagi vetlla ni tampoc funeral fora de l'estricta intimitat.
Nascut a Barcelona l'any 1945, Casanovas es va traslladar al Bages a mitjan anys 70, i el 2003 es va iniciar en la vida política quan va entrar com a regidor al consistori de Sant Salvador. Aquell any ho va fer amb l'Alternativa-AM, que es va quedar a l'oposició, i el 2007 ja es va presentar amb les sigles d'ERC, que ell mateix va encapçalar prenent el relleu de Xavier Alsina, i va formar coalició de govern amb Gent pel Canvi, d'Albert Miralda, partit al qual es va integrar en els següents comicis, tot i que anava al número 11 de la llista i no va sortir.
De professió, Jaume Casanovas era metge de cirurgia pediàtrica i pediatre. Va arribar a Manresa l'any 1976, on va ser director mèdic de l'hospital de Sant Joan de Déu, i més tard va treballar a l'Àrea Bàsica de Salut d'Artés.
