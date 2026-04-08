Sant Vicenç de Castellet es prepara per acollir el segon Mercat Origen Montserrat
La fira, que se celebrarà el 26 d’abril, oferirà productes de proximitat, tallers familiars i una visita guiada a Castellet
Regió7
Sant Vicenç de Castellet ultima els preparatius per al segon Mercat Origen Montserrat, que tornarà a la plaça Onze de Setembre el pròxim diumenge 26 d’abril. El certamen incorpora una visita guiada al conjunt monumental de Castellet, proposa quatre tallers i reforça l’oferta d’activitats lúdiques i familiars.
El mercat de productes de proximitat i de quilòmetre zero esdevindrà un aparador per als productors i productores de les explotacions agràries situades dins l’àmbit del Parc Rural del Montserrat. Una actriu, que farà de pagesa, exercirà d’amfitriona i conduirà entrevistes als productors i productores presents a la fira per ajudar a divulgar el seu dia a dia.
Quatre tallers i una visita guiada a Castellet
El mercat programarà activitats per al públic familiar, amb animació i una carpa infantil. Hi haurà tallers gratuïts de pintura de mandales, d’elaboració de mató artesà, d’espelmes amb cera d’abella reciclada i un taller per conèixer els secrets de l’elaboració de ratafia casolana.
Durant el matí també obrirà el conjunt monumental de Castellet, i s’hi farà una visita guiada que sortirà des del mateix mercat.
El mercat tindrà lloc de 10 a 14 hores a la plaça Onze de Setembre, i al final de la jornada es donarà a conèixer la persona guanyadora del sorteig d’un lot de productes de l’entorn de Montserrat entre tots els participants.
L’Ajuntament de Sant Vicenç de Castellet organitza el Mercat Origen Montserrat amb el suport del Parc Rural del Montserrat i de la Diputació de Barcelona, i amb la participació d’entitats del municipi, entre les quals Ceps i Manduca i l’Associació Sempre Dones.
Aquest 2026, el mercat ja ha visitat el municipi del Bruc i, de maig a novembre, farà parada a Collbató, Piera, Vacarisses, Abrera, Olesa de Montserrat i Ullastrell.
