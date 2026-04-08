Xènia Artigas com a guanyadora principal de “Protagonistes del demà” del Rotary Club de Manresa-Bages
Vuit alumnes de batxillerat destaquen competivitat en la 33a edició del Rotary Club Manresa-Bages, a Les Comes.
Ruben Costa
Xènia Artigas guanya l’edició 2026 de “Protagonistes del demà”, que organitza el Rotary Club de Manresa-Bages; una jornada que fomenta el lideratge, l’esperit emprenedor i el creixement personal dels joves de la comarca del Bages, que s'han celebrat aquest dimecres a Les Comes. Era la 33a edició del esdeveniment.
Artigas, després de rebre el premi, expresava la seva satisfacció pel reconeixement, destacant l’alt nivell de la resta de participants. “Estic molt contenta amb el resultat; crec que qualsevol dels finalistes hauria pogut guanyar. Sempre s’aprenen coses noves, i parlar en públic és molt valuós”, afirma. Ha competit amb vuit alumnes de batxillerat destaquen al llarg de la jornada per la seva implicació i lideratge. Jordi Puig Bartrina destaca l’alt nivell dels participants i la dificultat de la decisió: “Les classificacions estan molt ajustades. Sempre hi ha d’haver un únic guanyador, encara que les diferències siguin mínimes”.
Els participants reben les credencials identificatives amb el nom i el color del grup assignat i deixen els telèfons mòbils dins bosses tancades, amb l’objectiu de centrar-se en les activitats i la interacció directa. La jornada ha començat amb la benvinguda de Jordi Puig Bartrina, president del Rotary Club de Manresa-Bages. Puig Bartrina, advocat i empresari amb una llarga trajectòria en projectes socials i educatius, destaca la importància de promoure valors com la iniciativa, el compromís i la responsabilitat entre els joves.
Rosa Tous protagonitza la conversa “L’esperit emprenedor que transforma el futur”. Tous, directora i cofundadora d’una empresa amb presència internacional amb decenes de botigues en una quarantena de països, comparteix la seva experiència en lideratge i emprenedoria, explicant com va començar el projecte a Barcelona i com ha consolidat la seva empresa a nivell global. L’activitat compta amb el suport de Cajamar, que posa en valor la cooperació amb el sector educatiu i l’impuls de projectes juvenils, i de la mateixa empresa Tous.
Esteve Pintó, president de PIMEC Catalunya Central i CEO del grup Aquacenter, confirma la continuïtat del programa i anuncia que l’any vinent se celebra la 34a edició a Les Comes. Pintó explica que el projecte busca acostar els joves de batxillerat al món laboral, potenciant perfils emprenedors, actius i amb iniciativa, i connectant el talent amb el teixit empresarial i corporatiu. “Volem joves que sàpiguen què volen i que puguin canalitzar aquest caràcter cap a l’àmbit professional”, assenyala, destacant la col·laboració de Cajamar com a exemple d’implicació del sector financer en projectes educatius.
