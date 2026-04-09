Cardona reclama un nou pont sobre el Cardener a la carretera que comunica el poble amb Serrateix

L'Ajuntament ha traslladat la petició a la Generalitat perquè doti el vial d'una infraestructura més elevada i segura

El pont sobre el riu Cardener que es pretén millorar / Ajuntament de Cardona

L’Ajuntament de Cardona ha traslladat al Govern de la Generalitat la necessitat d’impulsar una solució estructural per millorar la seguretat del pont de la carretera BV-4235 que connecta Serrateix amb el municipi, una infraestructura clau per a la mobilitat entre el Bages i el Berguedà. La petició l'ha feta aquest dijous aprofitant la visita que el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet a l'empresa Semen Cardona, i en què també ha pogut conèixer la situació sobre el terreny i analitzar possibles actuacions de millora.

I és que, segons fonts municipals, el pont en qüestió, a la zona de Valldeperes, presenta afectacions recurrents en episodis de fred intens, per la formació de gel, i quan s’obren les comportes de l’embassament de Sant Ponç per previsió de pluges, fet que pot provocar acumulacions d’aigua i dificultats de pas.

Es tracta d’una infraestructura estratègica, utilitzada diàriament pel veïnat, per treballadors i empreses de la zona, així com per visitants de Cardona i establiments de turisme rural. També té una incidència destacada en la mobilitat dels treballadors de l’empresa Semen Cardona i en el conjunt de l’activitat econòmica del territori.

És en aquest context que, durant la visita, l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, i el regidor de Món Rural Josep Manel Garcia, han posat de manifest la necessitat d’actuar amb una visió a llarg termini que aporti solucions per a tots els agents implicats. En aquest sentit, l’Ajuntament ha plantejat la construcció d’un nou pont més elevat i segur i ha demanat el suport de la Generalitat per avançar en la redacció del projecte i la seva execució. També s’ha posat en relleu la importància de treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats, com la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua, atesa la relació directa de la infraestructura amb la gestió del riu i dels cabals.

Notícies relacionades

Posteriorment, la comitiva ha visitat l’empresa Semen Cardona, on s’ha reivindicat el seu paper dins el sector porcí i la seva importància en el teixit industrial. La visita ha comptat amb la participació de representants de l’empresa, treballadors i la seva fundadora i presidenta, Maria Àngels Rial.

  1. Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
  2. Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
  3. Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
  4. Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
  5. La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
  6. El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
  7. Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
  8. Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”

La Generalitat no ha comunicat cap inconvenient sobre el desplegament dels nous serveis de bus al passeig de la Pau

La Fiscalia de Menors demana llibertat vigilada per al presumpte agressor d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada

Montbui convoca un concurs per escollir el nou domàs oficial de la Festa Major 2026

El barri on vius podria fer-te envellir més ràpid

El menor de Santpedor infectat per tètanus ja ha sortit de l’hospital i ha tornat a casa

Aloy respon a la proposta de Sant Fruitós al Baxi: "El principal problema del nou pavelló no és el sòl, sinó el cost de l'obra i el finançament"

Indignació al Barça: valora presentar una protesta a la UEFA per l'arbitratge davant l'Atlètic

Un Covisa amb sis baixes queda eliminat de la Copa Catalunya a mans d'un Salou de categoria inferior (2-1)

