Cardona reclama un nou pont sobre el Cardener a la carretera que comunica el poble amb Serrateix
L'Ajuntament ha traslladat la petició a la Generalitat perquè doti el vial d'una infraestructura més elevada i segura
Regió7
L’Ajuntament de Cardona ha traslladat al Govern de la Generalitat la necessitat d’impulsar una solució estructural per millorar la seguretat del pont de la carretera BV-4235 que connecta Serrateix amb el municipi, una infraestructura clau per a la mobilitat entre el Bages i el Berguedà. La petició l'ha feta aquest dijous aprofitant la visita que el conseller d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació, Òscar Ordeig, ha fet a l'empresa Semen Cardona, i en què també ha pogut conèixer la situació sobre el terreny i analitzar possibles actuacions de millora.
I és que, segons fonts municipals, el pont en qüestió, a la zona de Valldeperes, presenta afectacions recurrents en episodis de fred intens, per la formació de gel, i quan s’obren les comportes de l’embassament de Sant Ponç per previsió de pluges, fet que pot provocar acumulacions d’aigua i dificultats de pas.
Es tracta d’una infraestructura estratègica, utilitzada diàriament pel veïnat, per treballadors i empreses de la zona, així com per visitants de Cardona i establiments de turisme rural. També té una incidència destacada en la mobilitat dels treballadors de l’empresa Semen Cardona i en el conjunt de l’activitat econòmica del territori.
És en aquest context que, durant la visita, l’alcaldessa de Cardona, Lluïsa Aliste, i el regidor de Món Rural Josep Manel Garcia, han posat de manifest la necessitat d’actuar amb una visió a llarg termini que aporti solucions per a tots els agents implicats. En aquest sentit, l’Ajuntament ha plantejat la construcció d’un nou pont més elevat i segur i ha demanat el suport de la Generalitat per avançar en la redacció del projecte i la seva execució. També s’ha posat en relleu la importància de treballar de manera coordinada amb tots els agents implicats, com la Diputació de Barcelona i l’Agència Catalana de l’Aigua, atesa la relació directa de la infraestructura amb la gestió del riu i dels cabals.
Posteriorment, la comitiva ha visitat l’empresa Semen Cardona, on s’ha reivindicat el seu paper dins el sector porcí i la seva importància en el teixit industrial. La visita ha comptat amb la participació de representants de l’empresa, treballadors i la seva fundadora i presidenta, Maria Àngels Rial.
