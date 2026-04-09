Els ajuts de menjador escolar al Bages creixen un 44% en cinc anys

La xifra ha passat de 4.132 beques el curs 2021-2022 a 5.951 en l’actual, amb la convocatòria encara oberta fins al 15 de maig

Ahir, el Consell Comarcal va obrir una nova convocatòria de cara a l'any acadèmic vinent

Eloi Hernàndez (al mig), acompanyat d'Enric Forcada i Jordi Palma, escolta un nen al menjador de l'escola Doctor Ferrer / Arxiu/CCBAGES

Ariadna Gombau

David Bricollé

Manresa

Els ajuts individuals de menjador escolar atorgats al Bages han augmentat un 44% en els darrers cinc cursos. L’any acadèmic 2021-2022 se’n van concedir 4.132 a la comarca, mentre que en l’actual curs la xifra ja arriba a 5.951, tot i que el termini per sol·licitar-los continua obert fins al 15 de maig. En aquest període, el nombre de beques ha crescut de manera progressiva.

Del curs 2021-2022 al 2022-2023 es van concedir 403 ajuts més, fins a un total de 4.535, cosa que representa un increment del 9,8%. L’augment més significatiu es va produir entre els cursos 2022-2023 i 2023-2024, amb 604 beques més, arribant a 5.139 (+13,3%). La tendència a l’alça es va mantenir el curs següent, amb 5.477 ajuts concedits, és a dir, 338 més (+6,65%). Enguany, la xifra se situa en 5.951 ajuts, 474 més (+8,7%) que el curs passat, amb la previsió que continuï augmentant mentre el termini de sol·licitud romangui obert.

Aquestes dades evidencien que la demanda d’ajuts individuals de menjador escolar continua creixent a la comarca.

Nova convocatòria

El Consell Comarcal del Bages va obrir aquest 7 d’abril la convocatòria d’ajuts individuals de menjador escolar per al curs 2026-2027. Aquestes beques poden cobrir el 70% o el 100% del cost del servei, en funció de la situació econòmica i social de cada unitat familiar. Amb l’objectiu d’agilitzar la tramitació i facilitar l’accés a les famílies, entre el 16 i el 27 de març ja s’ha ofert suport previ als centres educatius d’alta complexitat i a d’altres amb característiques similars.

Els ajuts s’adrecen a l’alumnat matriculat en centres sostinguts amb fons públics del Bages. En concret, s’hi poden acollir:

  • Infants de 2n i 3r curs del primer cicle d’educació infantil en escoles de la Generalitat on aquest ensenyament estigui implantat.
  • Alumnat del segon cicle d’educació infantil i dels ensenyaments obligatoris.
  • Alumnes que no disposin de menjador preceptiu per manca d’oferta educativa al seu municipi de residència, d’acord amb els criteris establerts a les bases reguladores.

Tota la informació sobre la convocatòria, així com la sol·licitud i les instruccions per tramitar-la, es poden consultar al web del Consell Comarcal del Bages. La tramitació es farà preferentment de manera telemàtica, i es recomana l’ús de l’IdCAT Mòbil per la seva senzillesa i accessibilitat.

Les famílies que presentin la sol·licitud fins al 6 de maig tindran garantida la valoració de l’ajut abans de l’inici del curs escolar. Tot i això, la convocatòria romandrà oberta durant la resta del curs i es podran presentar sol·licituds fins al maig de 2027.

