Famílies del Bages, angoixades en veure material dels seus fills a les xarxes socials després de la pallissa a Sant Joan de Vilatorrada
La difusió massiva d'identitats i continguts audiovisuals de menors d'edat ha anat acompanyada de falsedats sobre les circumstàncies de l'agressió i l'abast de les lesions de la víctima
R. TORTOSA
La difusió del vídeo de la pallissa a un adolescent a Sant Joan de Vilatorrada divendres de la setmana passada ha desfermat una intensa activitat a les xarxes socials i els xats i grups de WhatsApp. Malgrat que aquestes plataformes han servit per manifestar la solidaritat amb la presumpta víctima i exigir més seguretat a la població, també s'hi ha compartit rumors, informacions incompletes o parcials i fotografies o vídeos d'alguns dels implicats en l'incident i del seu cercle d'amistats.
Tant l'Ajuntament com els Mossos d'Esquadra van insistir ben aviat en les precaucions que cal adoptar en casos com aquest perquè els involucrats són menors d'edat. Amb tot, la indignació de mares i pares d'alumnes matriculats als centres educatius del municipi i de companys dels nois que apareixen al vídeo els ha portat a difondre un gran volum de material altament sensible: noms, perfils digitals, imatges...
I, com és habitual en les ocasions que generen tanta alarma, algunes famílies han descobert una segona vida dels seus fills que ignoraven. Sovint els adults més propers a estudiants vinculats a conflictes que obliguen la policia o la justícia a intervenir se n'assabenten quan es concreta una denúncia o una detenció. La cadena d'esdeveniments s'ha invertit en l'agressió de Sant Joan de Vilatorrada, ja que els Mossos van obrir la investigació quan el contingut audiovisual s'estava convertint en viral.
Aquesta circumstància ha propiciat que hi hagi famílies que hagin observat la proximitat dels seus fills a pràctiques gairebé delictives, publicades en comptes de xarxes que ni tan sols coneixien. La detenció del presumpte atacant ha animat la conversa. Les respostes per a algunes de les preguntes que floten a l'espai virtual conviden a la reflexió, no a les reaccions colèriques, com subratllen algunes mares i pares.
Són les famílies que tenien constància que, després de l'episodi violent i el parèntesi festiu, l'adolescent colpejat va anar a classe; les mateixes que apunten que el damnificat potser s'ha decidit a interposar la denúncia per la rellevància pública que han assolit els fets; els veïns que lamenten la propagació de les mentides sobre l'abast de les seves lesions, considerant que no va patir cap fractura ni va ser ingressat a l'hospital.
Els ajuntaments de Sant Joan de Vilatorrada, localitat dels instituts en què estan matriculats aquests nois, i de Sant Fruitós de Bages, on resideixen, han emès un comunicat conjunt de "condemna". Com han reconegut igualment diversos comandaments policials, hi ha menors que reprodueixen a internet actituds i accions extremes, inspirant-se en videojocs i sèries o pel·lícules d'èxit.
Però el motiu principal dels diversos enfrontaments entre els joves del controvertit vídeo, els quals han crescut en entorns difícils i circumstàncies desfavorables, no ha estat la simulació de comportaments propis de bandes criminals o produccions de ficció. La suposada causa d'una tensió que ha acabat en brutals puntades de peu i enregistraments de telèfon, de caire sentimental, ha estat l'últim desencadenant de la confusió i el desconcert als carrers i els grups de WhatsApp de la Catalunya central.
Subscriu-te per seguir llegint
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Cristina Junyent, psicòloga, sobre la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada: 'Tan agressor és el que pica, com qui ho grava i difon