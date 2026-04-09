La Fiscalia de Menors demana llibertat vigilada per al presumpte agressor d'un menor a Sant Joan de Vilatorrada
El menor, detingut dimecres a Sant Fruitós, va passar al vespre per la fiscalia de menors de guàrdia de Barcelona acusat de robatori amb violència
La Fiscalia de Menors de Barcelona ha demanat al Jutjat de Menors la mesura cautelar de llibertat vigilada per al detingut per l'agressió a un altre menor a Sant Joan de Vilatorrada. El detingut, que té poc més de 14 anys, va passar dimecres al vespre per l'oficina de guàrdia de la Fiscalia de Menors, a Barcelona.
Aquesta li va prendre declaració i va decidir sol·licitar aquesta mesura cautelar, la de la llibertat vigilada, que significa que hi ha un treball sobre el menor que desenvolupen educadors, sense que l'acusat estigui tancat. En qualsevol cas, com que és una mesura que afecta els drets fonamentals, la decisió no l'ha de prendre la fiscalia de menors, sinó que ha de ser un jutge, en aquest cas del Jutjat de Guàrdia de Menors, qui valori la proporcionalitat de la petició i l'aprovi o la desestimi.
El jove va ser detingut pels Mossos d'Esquadra acusat d'un delicte de robatori amb força. El passat divendres 3 d'abril, prop de les 20 hores, a Sant Joan de Vilatorrada, el jove va presumptament agredir a puntades de peu a un altre menor, de la seva mateixa edat, i un cop a terra, li va prendre uns diners. El vídeo d'aquests fets, enregistrat per altres menors del grup, es va fer viral a xarxes el Dilluns de Pasqua i va causar una autèntica commoció al poble i entre aquells que, a poc a poc, anaven identificant els protagonistes de l'enregistrament.
Després de la pressió popular i mediàtica, el menor agredit va presentar denúncia el dimarts a la tarda, i els Mossos van tenir més dades per a una investigació que ja havien començat d'ofici. Dimecres, els Ajuntaments de Sant Joan i de Sant Fruitós van difondre un comunicat conjunt rebutjant la violència. Va ser al matí del dia que unes hores més tard, al migdia, els Mossos detenen el presumpte autor dels fets. Un cop a comissaria de Manresa, i avisada la família i la Fiscalia de Menors, aquesta va decidir que la instrucció es faria directament des de Barcelona.
