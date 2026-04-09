L’Arxiu Municipal de Súria rep la donació del fons documental de Joventuts Musicals de Súria

Els documents serviran per recuperar i preservar el patrimoni documental del municipi

Regió7

Manresa

L’Arxiu Municipal de Súria ha rebut la donació del fons de Joventuts Musicals de Súria, amb nombrosos documents sobre l’activitat d’aquesta entitat al llarg de més de mig segle. Aquesta donació s’afegeix a les que l’Arxiu Municipal ha rebut en els darrers anys amb l’objectiu de recuperar i preservar el patrimoni documental del municipi. La donació va ser realitzada recentment pels membres de l’entitat Josep Maria Homs i Albert Castellano, en un acte que va comptar amb la participació de l’alcalde, Albert Coberó, de l’arxiver itinerant Albert Rumbo i del tècnic de les àrees d’Alcaldia i de Cultura, Josep Peramiquel.

