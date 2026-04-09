El menor de Santpedor infectat per tètanus ja ha sortit de l’hospital i ha tornat a casa
Va contraure la infecció a mitjans de febrer i ha estat molts dies ingressat a la UCI de Sant Joan de Déu de Manresa
El menor que va patir una infecció per tètanus ja ha sortit de l’hospital i ha pogut tornar a casa. El jove, de 17 anys i veí de Santpedor, ja fa uns dies que va abandonar la Unitat de Cures Intensives i ara ja ha pogut tornar al seu poble, després de superar de manera satisfactòria una malaltia molt greu com és el tètanus. I més si no s’està vacunat com era el seu cas.
En algun moment es va arribar a témer per la seva vida, malgrat que unes cinc setmanes després de la caiguda, la consellera de Salut, Olga Pané, va explicar en una entrevista que el noi evolucionava satisfactòriament, dient que "tenim bones notícies. Progressa lentament, però progressa cap a la millora".
Era el 25 de març, i en aquell moment ja circulava pel seu poble la notícia que havia sortit del perill de mort. En tot cas, la condició de menor ha fet que, en tot el procés, la informació oficial que s’ha facilitat hagi estat realment escassa. Ara, dues setmanes més tard d’aquella declaració, Regió7 ha pogut confirmar de fonts ben informades que, efectivament, el jove ha tornat a casa recuperat.
El jove va patir la infecció a causa d’una caiguda accidental a mitjans del mes de febrer, en la qual es va fer un important trau al cap. Va ser en un lloc molt poc salubre, i amb moltes possibilitats d’estar infectat pel bacteri Clostridium tetani, que sol trobar-se a terra, a la pols i a la femta dels animals. En el cas del jove, la condició d’antivacunes de la seva família va facilitar que poc després dels fets comencés a mostrar símptomes de patir la infecció, per la qual cosa va haver de ser ingressat a la Unitat de Cures Intensives de l’Hospital de Sant Joan de Déu de Manresa.
