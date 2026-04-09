Unes 300 persones es concentren a Sant Joan de Vilatorrada per rebutjar la pallissa a un menor
La convocatòria s'ha fet a través de grups de missatgeria i ha servit per demanar més policia local al poble
Unes 300 persones s'han concentrat aquest dijous al vespre a la plaça de la Pau de Sant Joan de Vilatorrada per condemnar l'agressió a un menor de divendres de la setmana passada. Ha estat una concentració sense pancartes ni lectura de manifestos, i pràcticament ni tan sols s'ha cridat cap mena d'eslògan.
La iniciativa va sorgir a través de grups de missatgeria del poble, i per això entre els assistents hi havia moltes famílies i adolescents que han volgut expressar així la preocupació pels fets i el seu suport a la víctima. En nom dels organitzadors ha pres la paraula davant dels mitjans de comunicació la Cristina Solano, la mare del menor que fa unes setmanes va patir un robatori al poble per part d'un grup de nois de fora de Sant Joan. Segons les seves paraules, "entre els agressors del meu fill ja hi havia un parell que també formava part del grup que va sortir al vídeo de l'altre dia, sobretot el principal. Ens pensàvem que allò havia estat un fet aïllat, però ara hem vist que no".
En aquest sentit, ha instat la gent a denunciar fets com els que ara s'han viscut "tenint en compte que els Mossos i la fiscalia es porten molt bé, i pagaran pel que han fet. El que passa és que són menors i s'ha d'anar molt amb compte". Solano també ha volgut desvincular la concentració de qualsevol força i missatge polític, en referència a la presència a la plaça de representants de Vox i d'Aliança Catalana. "Els organitzadors no volem que cap partit tregui rèdit polític al patiment dels nostres fills".
Segons ella, aquestes coses passen a Sant Joan "perquè un grupet d'aquests nois és de Sant Joan", i per això, encara que "abans era un poble tranquil, ara necessitem més seguretat, i per això calen també més agents de la Policia Local".
L'alcalde de Sant Joan de Vilatorrada, Jordi Solernou, que en cap cas ha volgut ser protagonista de la concentració, ha agafat la paraula davant dels mitjans per a dir que es treballa per reforçar la seguretat, i que "posarem totes les mesures que tinguem a l'abast perquè no continuï passant, incloent-hi intentar tenir més agents del cos local de policia". A més a més, ha lamentat els fets i ha demanat "no dramatitzar" amb el que ha passat. "No som un poble violent, sempre s'hi ha pogut conviure", ha afirmat i ha agraït la gent que s'ha volgut concentrar per condemnar "qualsevol classe de violència".
