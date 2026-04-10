Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Futur pavelló del BaxiAgressió a Sant JoanFestival BatecsPenal Marc PubillERC IgualadaRosalía
instagramlinkedin

Alumnes de l’escola Vedruna Sant Josep de Navàs participen en un intercanvi educatiu a Itàlia

Durant una setmana, els participants han compartit experiències amb estudiants de les Açores i de Bobbio

Regió7

Navàs

Tretze alumnes de 6è de primària de l’Escola Vedruna Sant Josep Navàs han participat en una nova mobilitat del programa Erasmus+, que ha tingut lloc a Isènia (Itàlia), en el marc del projecte europeu «Art Unites Us: Shaping Europe with Artificial Intelligence». Durant una setmana, els alumnes han compartit experiències amb estudiants de les Açores i de Bobbio, en una proposta que ha combinat aprenentatges i intercanvi cultural. El programa d’activitats ha inclòs tallers creatius, activitats esportives i lingüístiques, així com reflexions al voltant dels valors europeus.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents