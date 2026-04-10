Artés brinda pels 10 anys de la Fira de la Cervesa Artesana, que reunirà cinc productors
La cita celebra una dècada ja del tot consolidada amb degustacions, tasts gastronòmics i sessions musicals a la plaça de l’Església
La Fira d’Artés torna a posar en valor la cultura cervesera amb la celebració de la desena edició de la Fira de la Cervesa Artesana, una cita ja imprescindible per als amants del bon beure i la gastronomia de proximitat. Amb una programació consolidada i un cartell que combina producte i música, l’esdeveniment reafirma el seu paper com un dels pols d’atracció del cap de setmana firal.
Durant dissabte i diumenge, la plaça de l’Església es convertirà en l’epicentre d’aquesta proposta, amb un espai dedicat íntegrament a la cervesa artesana amb un horari ampli que convida tant al tast pausat de migdia com a l’ambient animat de la tarda i el vespre.
La selecció d’elaboradors combina territori i diversitat. Hi participaran cinc cerveseres que representen diferents punts del país i estils de producció: Espina de Ferro, d’Igualada; Cerveses Bripau, de Sant Pere Riudebitlles; Kibus, productora d’Olost; Albera, una cervesa artesana de l’Alt Empordà i Soma, de Cornellà del Terri (Girona). Una oferta que permet al visitant recórrer un mapa gustatiu ric, amb propostes que van des de les cerveses més clàssiques fins a elaboracions innovadores.
La cervesa no arriba sola. L’experiència es completa amb tasts gastronòmics de Ca la Mercè, l’Impostor i Caterí Formatges, que aportaran una dimensió culinària al recorregut. Els formatges i les propostes gastronòmiques es presenten com a complement ideal per potenciar els matisos de cada cervesa.
Un dels elements distintius de la fira és la seva aposta per la música en directe amb format itinerant. DJ Truck Lola Van s’encarregarà de posar ritme a tota la programació, amb sessions que acompanyaran tant l’obertura com els moments clau del cap de setmana.
Dissabte, l’activitat arrencarà amb l’obertura oficial a les 12 del migdia i culminarà amb el vespreig i el Firafest. Diumenge, destaca el tast guiat de cerveses artesanes a la tarda, una oportunitat per aprofundir en el coneixement del producte de la mà dels elaboradors.
La Fira de la Cervesa Artesana s’ha convertit en un espai de trobada que combina tradició firal i noves tendències de consum, apostant per productes de qualitat i experiències compartides.
