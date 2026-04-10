Artés homenatjarà les persones del municipi deportades i perseguides pel règim nazi
En el marc de la fira, avui es presentarà el projecte que el pròxim 25 d’abril preveu col·locar sis llambordes Stolpersteine
La memòria històrica tindrà un paper destacat en la 65a Fira d’Artés amb la presentació del projecte Stolpersteine, prevista per a l’acte inaugural del certamen. L’esdeveniment tindrà lloc avui a 2/4 de 9 del vespre a Cal Sitges i comptarà amb les intervencions de l’historiador Jordi Pons i de Ramon Fornell, membre del Museu de la Història d’Artés. Aquesta iniciativa forma part del treball que impulsa l’Ajuntament d’Artés en matèria de memòria democràtica, amb l’objectiu de recordar i homenatjar els veïns del municipi que van ser deportats, perseguits o assassinats pel règim nazi durant el període de la Segona Guerra Mundial.
Les anomenades Stolpersteine, un terme alemany que significa «pedres que fan ensopegar», són petites llambordes de formigó de 10 per 10 centímetres, recobertes amb una placa de llautó on s’inscriuen les dades essencials de les víctimes: el nom, l’any de naixement, la data de deportació i el destí final. Aquestes peces es col·loquen davant del darrer domicili on la persona va viure en llibertat, amb la voluntat d’integrar el record en l’espai quotidià i fomentar la reflexió ciutadana sobre les conseqüències de la violència i la necessitat de defensar els drets humans.
Segons la recerca realitzada, a Artés s’han identificat almenys sis persones vinculades al municipi que van ser deportades als camps nazis, cinc de les quals hi van perdre la vida. Més de vuit dècades després, el consistori assumeix el compromís de reconèixer públicament aquestes trajectòries truncades.
El projecte preveu la instal·lació de sis llambordes: cinc al nucli urbà d’Artés i una a Vacarisses, en col·laboració amb aquest municipi.
Col·locació de llambordes
Després d’anys de dedicació, el projecte es materialitzarà el pròxim 25 d’abril amb la col·locació de les llambordes. Aquest gest simbòlic permetrà retornar les víctimes al lloc que els correspon dins la història col·lectiva del municipi, situant la seva memòria davant les llars on van viure.
L’origen de la iniciativa es remunta a una moció de govern presentada l’any 2020, que va iniciar un procés de treball sostingut i rigorós. L’Ajuntament d’Artés ha volgut destacar especialment la col·laboració dels familiars de les víctimes, clau per fer possible el desenvolupament del projecte, així com la tasca del grup de recerca que ha documentat amb exhaustivitat les trajectòries vitals dels deportats.
Divulgació i sensibilització
El projecte Stolpersteine, però, va més enllà de la instal·lació física de les peces. Té una clara vocació de continuïtat i inclou un pla anual d’activitats de divulgació i sensibilització adreçades a tota la ciutadania. Un dels seus pilars és la dimensió educativa, amb accions específiques destinades a l’alumnat de 4t d’ESO i Batxillerat dels centres de secundària d’Artés.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”