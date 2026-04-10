La Fira d’Artés es renova amb una reorganització dels espais
La zona d’atraccions es trasllada al parc del Torrent per guanyar amplitud i seguretat, provocant una reordenació del recinte firal, que creix en artesania
La Fira d’Artés, l’esdeveniment més multitudinari del municipi i un dels certàmens multisectorials més històrics de la Catalunya central serà la gran protagonista d’aquest cap de setmana. L’Ajuntament i la comissió organitzadora han apostat enguany per una reorganització del recinte firal amb l’objectiu de millorar l’experiència dels visitants i garantir les millors condicions de seguretat i mobilitat.
La principal novetat logística és el trasllat de la zona d’atraccions al parc del Torrent. Aquest canvi permet disposar d’un espai molt més ampli que garanteix millors distàncies de seguretat entre les instal·lacions. Segons el consistori, aquesta reubicació ha comportat «un efecte dòmino positiu» en la configuració dels carrers: d’una banda, les parades del carrer Barcelona es desplacen al carrer Montserrat, creant un enllaç natural amb els eixos principals (passeig Diagonal i carrers Balmes i Catalunya).
Pel que fa a l’aparcament, la zona habilitada per a vehicles anteriorment situada al parc del Torrent ara passarà al descampat adjacent a l’escola bressol. Es mantindran com a zones d’aparcament el polígon industrial i l’espai adjacent als pisos de La Caixa.
Artesania, motor i benestar animal
L’oferta expositiva d’enguany destaca pel seu creixement i diversitat: l’espai d’artesania, ubicat entre els carrers Balmes i Diagonal, s’amplia amb més de 50 parades que tindran productes tant alimentaris com de diferents tipologies. El principal eix comercial, el Passeig Diagonal, acollirà una quarantena d’expositors, amb predomini de l’automoció, maquinària i complements agrícoles, i un sector multisectorial cada cop més fort.
Una de les principals novetats d’enguany és l’estrena l’espai «La trobada més animal», una iniciativa d’entitats locals dedicada al món caní amb parades i activitats específiques, que es durà a terme dissabte al complex cultural Cal Sitges. També creix l’espai «Quitxalla», ubicat al carrer Catalunya, que es convertirà en una rèplica infantil de la fira amb tractors i cotxes a pedals. I la fira de la cervesa artesana, ubicada a la plaça de l’Església, arriba al desè aniversari plenament consolidada, portant música i ambient al centre del poble.
Tot i que el gros de la fira és el cap de setmana, l’activitat comença oficialment avui amb l’acte inaugural, que estarà marcat per la presentació del projecte «Stolpersteine», en memòria dels artesencs deportats als camps nazis. Prèviament, es lliuraran els premis de poesia Francesc Blancher i s’inaugurarà l’exposició «Versions de clàssics» de l’artista local Xavi Pous.
