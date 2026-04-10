La Fira d'Artés estrena un espai dedicat al món caní amb parades i activitats
La nova iniciativa, que s’ha concebut com un punt de trobada per a amants dels animals, famílies i professionals del sector, combinarà divulgació, propostes lúdiques i foment del benestar animal
La Fira d’Artés incorpora enguany una novetat al programa: un espai íntegrament dedicat al món dels gossos, concebut com un punt de trobada per a amants dels animals, famílies i professionals del sector. Sota el títol «La trobada més animal», és una iniciativa d’entitats locals amb parades i activitats específiques, que combinarà divulgació, propostes lúdiques i foment de l’adopció responsable.
La cita tindrà lloc dissabte al recinte del complex cultural Cal Sitges, que es transformarà en un espai dinàmic amb parades especialitzades en alimentació, cura, benestar i complements per a gossos. El programa d’activitats combina propostes participatives i educatives al llarg de tota la jornada.
El matí començarà amb un geocaching caní, a 2/4 de 10, una activitat que convida a explorar l’entorn en companyia dels gossos i que requereix inscripció prèvia. A les 12 del migdia, els més petits tindran el seu espai amb un conte sobre el dol animal, a càrrec de Lametazos al Cielo, una iniciativa que aborda amb sensibilitat la pèrdua d’una mascota, un tema sovint poc tractat però de gran importància emocional.
Un dels moments més destacats arribarà a la 1 del migdia amb la desfilada de gossos en adopció, organitzada per Els Quissos. Aquesta activitat posa el focus en la necessitat de donar una segona oportunitat a animals abandonats i promou l’adopció responsable.
La programació continuarà a la tarda amb diverses xerrades orientades a millorar la convivència i el benestar dels animals. A 2/4 de 5, Animalable oferirà una xerrada sobre nutrició canina, centrada en la importància d’una alimentació adequada. Tot seguit, a 2/4 de 6, serà el torn d’una xerrada sobre gossos de rescat, a càrrec de Roy i Santi Montsech, que aproparan al públic la tasca essencial d’aquests animals en situacions d’emergència.
La jornada es tancarà a 2/4 de 7 de la tarda amb la xerrada «Conducta i comunicació: una aproximació etològica», impartida per Unión Canina.
