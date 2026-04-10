Fonollosa projecta una nova millora de l’església de Fals, ara a la sagristia
Els treballs, que encara no tenen data, sumen una etapa més a vuit anys d’actuacions per transformar el temple en un ampli espai social i cultural
L’Ajuntament de Fonollosa projecta una nova fase de restauració de l’església de Sant Vicenç de Fals. Després de vuit anys d’obres de consolidació i adequació interior i exterior del temple per transformar-lo en un ampli espai per a activitats socials i culturals d’ús públic, ara ja té sobre la taula el projecte de reforma de la sagristia i la sobre-sagristia, que li ha lliurat la Diputació de Barcelona, i que permetrà avançar amb uns treballs que quedaven pendents.
El document que s’ha atorgat a l’Ajuntament és el projecte bàsic i executiu, que ha de permetre executar les obres necessàries per garantir a pervivència del conjunt, i implementar-hi una instal·lació elèctrica per millorar les condicions de museïtzació i l’ús de l’església. La sagristia es troba a la capçalera del temple, darrere el presbiteri, des d’on s’accedeix per una escala de cargol a l’espai de damunt i a uns passadissos laterals a la nau. D’aquesta manera, i després d’aquesta intervenció, la sagristia està prevista com a zona de suport logístic de la nau principal, que ja funciona com a espai polivalent, mentre que a la sobre-sagristia és on se centralitzaran les instal·lacions de climatització i ventilació.
Un patrimoni restaurat
L’església de Sant Vicenç de Fals està catalogada com a Bé Cultural d’Interès Local, i forma part del conjunt monumental de les Torres de Fals, que està declarat Bé Cultural d’Interès Nacional, juntament amb l’antiga rectoria i una torre cilíndrica de l’antic castell, tot separat per una vall d’una segona torre de defensa. Data del segle XVII i té l’origen en una capella romànica del segle XI, trobada en el subsol de l’interior de l’actual segons l’excavació arqueològica feta pel Servei de Patrimoni Arquitectònic Local de la Diputació de Barcelona l’any 2000.
Durant anys, el temple ha estat sotmès a diverses actuacions de rehabilitació i reforma, que van començar el 2018 amb la restauració del cor, que estava deteriorat, i es completaran amb la fase que ara hi ha projectada. Després d’allò, l’any 2020 es va continuar amb la reforma de la nau central, la capella gòtica i la capella fonda, que van donar lloc a un ampli espai polivalent equipat amb lavabos adaptats, llum escènica i sonorització per a actes culturals i socials, i un any més tard, es va estrenar la museïtzació de l’església, reconvertida en un centre divulgatiu de les torres de defensa a Catalunya tenint en compte el conjunt monumental que l’envolta.
Les obres van continuar, en aquest cas a l’exterior, i el gener del 2023 es va inaugurar la reparació de cobertes i la restauració de les façanes i del campanar. Finalment, ara fa un any, es va rehabilitar la segona capella fonda, d’estil neoclàssic, i el cimbori exterior.
Fins ara, el conjunt de les actuacions haurà costat més d’un milió d’euros.
