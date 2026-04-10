L’automoció i la maquinària agrícola encapçalen l’oferta expositiva de la Fira d'Artés
El principal eix comercial, el Passeig Diagonal, acollirà fins a una quarantena d’expositors
La Fira d’Artés és una mostra del dinamisme econòmic, cultural i social del municipi. Tot i que el pes continua recaient en l’automoció, tant vehicles nous com d’ocasió, i la maquinària agrícola, sectors amb els quals és un referent arreu de la comarca, amb els anys el certamen ha esdevingut multisectorial.
El principal eix comercial, el Passeig Diagonal, acollirà una quarantena d’expositors, amb predomini de l’automoció i la maquinària i complements agrícoles, un sector a qui la regidora de Promoció Econòmica, Judit Vall, agraeix la confiança, any rere any, «perquè gràcies a ells la fira és possible». L’espai firal es complementa amb una part multisectorial que, segons el consistori, és «cada cop més forta» i que posa èmfasi en la sostenibilitat.
L’oferta expositiva d’enguany destaca pel creixement de l’espai d’artesania, ubicat entre els carrers Balmes i Diagonal, que s’amplia amb més de 50 parades que tindran productes tant alimentaris com de diferents tipologies. Segons Vall, «donem molta importància a tot el que és artesà, perquè convé valorar-ho». En aquest sentit, destaca també la Fira de la Cervesa Artesana, que té lloc a la plaça de l’Església. «Està del tot consolidada i la Fira d’Artés no s’entendria sense ella», explica.
El teixit comercial de la població manté la seva implicació amb l’obertura durant tot el cap de setmana. Per facilitar el desplaçament, es manté el clàssic trenet de la fira, que connectarà les principals zones d’aparcament (incloent-hi el polígon industrial i els pisos de La Caixa) amb el centre del municipi. «El trenet és un gran atractiu i un incentiu que tothom busca per poder anar d’un costat a l’altra de la fira», diu Vall.
Trobades de vehicles clàssics
Artés tornarà a mirar al passat aquest diumenge amb una de les cites més emblemàtiques del programa: les trobades de vehicles clàssics. Aquesta proposta, ja consolidada com una de les activitats històriques del certamen, reunirà aficionats i curiosos al voltant de peces amb més de 25 anys d’antiguitat, autèntics testimonis sobre rodes de l’evolució del motor.
La jornada s’obrirà a les 10 del matí a l’espai de Cal Sitges amb la Trobada de motos antigues, organitzada pel Moto Club Manresa. Paral·lelament, el polígon industrial Santa Maria d’Artés acollirà la Trobada de vehicles clàssics, en dos torns al llarg del matí: de 10 a 2/4 d’11 i de 12 a 2/4 de 2 del migdia. L’activitat, impulsada pel Clàssic Motor Club del Bages i l’Associació d’Empresaris del Polígon d’Artés, convertirà aquest espai en un punt de trobada per a col·leccionistes i amants del motor clàssic.
Amb aquestes activitats, la Fira d’Artés reafirma el seu compromís amb la tradició i el teixit associatiu, oferint una proposta que connecta generacions i manté viva la memòria del món del motor.
